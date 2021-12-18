Akıncı TİHA'da bomba gelişme! Resmen başladı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CNN Türk’te yayınlanan Akıl Çemberi programına konuk oldu.

Demir, Baykar firması tarafından üretilen Akıncı TİHA'nın TEI’nin geliştirdiği yerli "PD222" ve "PD170" motorları ile denemelere başladığını açıkladı.

Yerli motorun hem "Aksungur SİHA" hem de "Akıncı TİHA" ile entegrasyonuna yönelik testlerin başladığını aktaran Demir, Akıncı'nın daha uzun bir menzile sahip olduğunu ve daha fazla faydalı yük taşıyabildiğini sözlerine ekledi.

Demir ayrıca AKINCI TİHA'nın ilerleyen aşamalarda çok daha gelişmiş sürümlerinin çıkacağını ifade etti.