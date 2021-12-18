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Teknoloji Akıncı TİHA'da bomba gelişme! Resmen başladı
Teknoloji

Akıncı TİHA'da bomba gelişme! Resmen başladı

Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından üretilen "Akıncı TİHA" yerli motorla denemelere başladı. Heyecanlandıran gelişmeyi Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bizzat duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 12:31:00 -
Akıncı TİHA'da bomba gelişme! Resmen başladı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CNN Türk’te yayınlanan Akıl Çemberi programına konuk oldu.

Demir, Baykar firması tarafından üretilen Akıncı TİHA'nın TEI’nin geliştirdiği yerli "PD222" ve "PD170" motorları ile denemelere başladığını açıkladı.

Yerli motorun hem "Aksungur SİHA" hem de "Akıncı TİHA" ile entegrasyonuna yönelik testlerin başladığını aktaran Demir, Akıncı'nın daha uzun bir menzile sahip olduğunu ve daha fazla faydalı yük taşıyabildiğini sözlerine ekledi.

Demir ayrıca AKINCI TİHA'nın ilerleyen aşamalarda çok daha gelişmiş sürümlerinin çıkacağını ifade etti.

 

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Yorumlar

Mehmet Soylu

Çok güzel hareket. Akıncılar a sezgin ve Kemal'in stikırlarını yapıştırın, bir kaç ta heykel dikin ki yaptığınız işin kıymeti olsun
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Osmanlı

Hay Maşallah.
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