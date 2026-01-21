AKINCI TİHA, KEMANKEŞ'i ateşledi, İsrail sallandı
AKINCI TİHA'dan 2 adet KEMANKEŞ ile tam isabetle vurdu. Müthiş gelişme Türkiye'nin ezeli ve ebedi düşmanı İsrail'in uykusunu kaçırdı.
Baykar tarafından yerli ve milli olarak üretilen AKINCI TİHA, başarılı bir teste daha imza attı.
Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, 2 adet mini seyir füzesi KEMANKEŞ-1 ile atış, seyir ve koordinata dalış testini başarıyla gerçekleştirdi.
Selçuk Bayraktar paylaştı
Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.