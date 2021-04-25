Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı

Akıncı TİHA, test için Roketsan tarafından geliştirilen MAM-C, MAM-L ve MAM-T akıllı mühimmatlarıyla havalandı. Mühimmatlı ilk test uçuşu Akıncı PT-3’le 17 Nisan’da icra edilmişti. 21 Nisan’da ikinci test uçuşu yapılmıştı. Dün ise ilk atışlar gerçekleştirildi.

Bayraktar yönetti

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından Çorlu’da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden yönetilen test sırasında Akıncı TİHA’dan gönderilen harp başlığı bulunmayan cansız test mühimmatlarının 3’ü de tam isabetle hedefleri vurdu. Atış testine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de katıldı. Akıncı TİHA’nın atış testi geliştirilen mühimmatlar tarafında da bir ilke sahne oldu. Roketsan tarafından geliştirilen MAM (Mini Akıllı Mühimmat) ailesinin yeni üyesi MAM-T, bu testte ilk defa kullanıldı. Farklı platformlara uyumlu geliştirilen MAM-T, İHA’larda 30+ km menzil kabiliyeti ile zırhlı ve zırhsız araçlar, binalar ile su üstü hedeflerine karşı kullanılabiliyor.

Seri üretim başladı

Bu yıl içinde ilk teslimatların gerçekleştirilmesinin planlandığı Akıncı TİHA projesinin seri üretim süreci de başladı. Seri üretim modelinin ilk uçağı olan ve entegrasyonu tamamlanan Bayraktar Akıncı S-1 ise geçen günlerde test faaliyetlerini icra etmek üzere Çorlu’ya intikal etti. Seri üretim modellerinin entegrasyon çalışmaları ise Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde devam ediyor.