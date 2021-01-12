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Ekonomi Akıncı TİHA havalanıyor
Ekonomi

Akıncı TİHA havalanıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2021’de AKINCI taarruzi insansız hava aracının (TİHA) ilk teslimatlarını yapacaklarını duyurdu. Demir, “ATAK helikopterlerinin gelişmişi Faz-2 versiyonun ilk teslimatlarına başlayacağız” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 10:36:00 -
Akıncı TİHA havalanıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ‘2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı’nda gazetecilerle bir araya geldi. Geçen yıl savunma sanayisinin sadece küresel salgına karşı mücadele etmediğinin altını çizen Demir, “Bu başarılar, üstü kapalı ve deklare edilmemiş ambargolara rağmen elde edildi. Kelimenin tam anlamıyla tüm cephelerde adeta omuz omuza çarpışarak geldik ve başarılı olduk” değerlendirmesini yaptı.

Projeler tamamlanacak

Demir, 2021’in de geçmişte başlayan projelerin tamamlanacağı; yeni yatırımların start alacağı başlanılan bir yıl olacağını belirterek, “AKINCI TİHA’nın ilk teslimatlarını yapacağız. ATAK helikopterlerinin gelişmişi Faz-2 versiyonun ilk teslimatlarını gerçekleştireceğiz. Milli Muharip Uçağın (MMU) alt sistemlerinin tasarımlarına başlayacağız. İHA ve SİHA’larımızla sürü sistem görevlerinin icrasına yönelik projelerimizi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

HİSAR-A+ envantere giriyor

“Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ envantere girecek ve ilk teslimatları yapılacak. Orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O+’nın testleri tamamlanacak ve envantere girmeye hazır hale gelecek” ifadelerini kullanan Demir, Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi-SİPER Projesi’nde ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE’nin iş birliğinde sistem ile alt sistem bileşenlerine ilişkin detay tasarımının tamamlanacağını bildirdi. Demir, savaş uçaklarının hava üstünlüğü için geliştirilen BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN hava-hava füzelerinin uçak üzeri atışlı testlerinin tamamlanacağını aktardı. “İlk milli gemisavar füzemiz ATMACA, yerli torpidomuz AKYA, tanksavar silahımız KARAOK’un ilk teslimatlarını yapacağız” şeklinde konuştu. Demir, “Platformlar için geliştirilen ilk milli 7,62 milimetrelik makineli tüfeklerin (PMT 7,62) teslimatlarına start vereceğiz. Yurt dışından tedarik edilen modüler barut sistemi yerine yerli alternatiflerinin teslimatlarına da başlayacağız” bilgilerini verdi.  

İKA’lar yola çıkıyor

Demir, ağır sınıf insansız kara aracının (İKA) prototipinin üretileceğine işaret etti. Hafif ve orta sınıf İKA’larda ilk araçların teslim edileceğine dikkat çekti. Demir, Pars 6x6 mayına karşı korumalı araçların ilk teslimatlarının da yapılacağını söyledi.

Motor projelerinde somut çıktıların elde edileceğini anlatan İsmail Demir, “SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motoru ilk kez teslim edilecek. ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motoru ilk prototipi çalıştırılacak. Yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonun ilk prototipi çalıştırılacak” dedi.

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