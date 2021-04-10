AKINCI TİHA bir eşiği daha başarıyla tamamladı
Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Prototip 3 bir testi daha başarıyla tamamladı.
İnsansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar öncülüğünde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA PT-3, Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.
Gelişmeyi Baykar Savunma Twitter hesabından yayınladığı video ile duyurdu.
Bu yıl içinde göreve başlaması planlanıyor
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın bu yıl içinde göreve başlaması planlanıyor.