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Teknoloji AKINCI TİHA bir eşiği daha başarıyla tamamladı
Teknoloji

AKINCI TİHA bir eşiği daha başarıyla tamamladı

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Prototip 3 bir testi daha başarıyla tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 16:03:00 - 2021-04-10 16:03:47

İnsansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar öncülüğünde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA PT-3, Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.

Gelişmeyi Baykar Savunma Twitter hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

Bu yıl içinde göreve başlaması planlanıyor

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın bu yıl içinde göreve başlaması planlanıyor.

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