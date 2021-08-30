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Teknoloji AKINCI TİHA ABD'yi fena salladı! Övgü dolu sözler
Teknoloji

AKINCI TİHA ABD'yi fena salladı! Övgü dolu sözler

ABD'li haber kanalı Bloomberg, geçtiğimiz gün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine dahil olan Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 14:25:00 -
AKINCI TİHA ABD'yi fena salladı! Övgü dolu sözler

Bayraktar Akıncı TİHA, dün TSK'nın envanterine dahil oldu. Türkiye için yeni bir sayfa anlamına gelen bu teslimat, TB2 ve ANKA ile başlayan sürecin insansız savaş uçaklarına dönüşmesinde en önemli ara duraklardan biri olacak.

Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısı dünya basınının manşetlerine taşındı. ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin TİHA ile dünyada üç ülkeden biri haline geldiğini yazdı. Haberde Başkan Erdoğan'ın Türk ordusuyla ilgili hedefi aktarıldı.

Türkiye, insansız hava araçlarında gücüne güç katmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimat törenine katıldı. ABD basınından Bloomberg, törenin ardından havalanan Akıncı TİHA'yla ilgili gelişmeyi okurlarına aktardı.

"Erdoğan'ın hedefi orduyu kendi kendine yeter hale getirmek"

Haberde, yerli üretim insansız araçları projelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "orduyu kendi kendine yeter hale getirme" çabalarının olduğu vurgulandı. Baykar Savunma tarafından üretilen Akıncı TİHA'nın, Ukrayna ve Polonya dahil çeşitli ülkelere satışı yapılan Bayraktar TB2'den daha gelişmiş durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Teslimat töreninde Erdoğan'ın "Türkiye, Akıncı ile dünyada bu teknolojiyi üreten ilk üç ülkeden biri oldu" dediği hatırlatıldı.

AKINCI TİHA'nın özelliklerini sıraladılar

Akıncı TİHA'nın havada ve yerde hedeflere saldırabildiği ve savaş uçaklarıyla birlikte hareket edebildiği, ayrıca Türkiye'nin mevcut pilotsuz uçaklarından daha yüksek irtifada uçabilmesinin yanı sıra havada daha uzun süre kalabildiği ifade edildi.

"ROKETSAN'ın füzelerini yaşıyacak"

Haberde, TİHA için "Roketsan tarafından geliştirilen füzeleri taşıyacak" denildi. Öte yandan Türkiye'de üretilen SİHA'ların Libya'da darbeci Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirme girişimlerine karşı koyduğu, 44 günlük Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusuna üstünlük sağladığı anımsatıldı.

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