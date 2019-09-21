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Akıncı Rumları 12'den vurdu! Hem tespit, hem de hedef imha...

Akıncı İnsansız Hava Aracı'nı gündeme taşıyan Rum medyası; ''Türkiye, saldırı Drone’unu sergiledi'' başlığını attı. Akıncı'nın özelliklerine hayran kalan Rumlar, haberde; ''Akıncı, hem tespit, hem de hedef imha işlemini gerçekleştirebilecek güçte'' ifadelerine yer verildi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 17:42
Akıncı Rumları 12'den vurdu! Hem tespit, hem de hedef imha...

Rum medyası Akıncı'nın Teknofest'te tanıtılmasını gündeme taşıdı. ''Türkiye, saldırı Drone’unu sergiledi'' başlığını atan Rum medyası, ''Akıncı’nın, F-16 gibi bir ton mühimmat taşıyabildiği ve bir benzerini dünyada üretebilecek sadece dört ülke bulunduğu'' bilgisini paylaştı.

Gökyüzünde Türk markası

Akıncı İnsansız Hava Aracı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın ekibinin ürettiğine işaret edilen haberde; ''Akıncı, hem tespit, hem de hedef imha işlemini gerçekleştirebilecek güçte'' ifadelerine yer verildi.

Büyük bir teknoloji olduğu belirtilen Akıncı'nın, 40 bin feet yükseklikte uçabildiği kaydedilen haberde; "gökyüzünün Türk markasıyla donatıldığına" vurgu yapıldı.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 17:42
  1. Teknofest
  2. Akıncı
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Selçuk Bayraktar

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  • AviniAvini25 dk önce
    Allah korusun:CHP zihniyeti ikdidara gelse bu ihaları kesin sabotaj ihtimali yüksek

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