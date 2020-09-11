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Aktüel AKINCI PT-2 bir kritik eşiği daha geçti! Başarıyla tamamlandı
Aktüel

AKINCI PT-2 bir kritik eşiği daha geçti! Başarıyla tamamlandı

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde BAYKAR firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKINCI PT-2, Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:44:00 - 2020-09-11 20:45:52

BAYKAR friması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı. 

Firmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada testin başarıyla tamamlandığı bildirildi. Ayrıca TİHA'nın birkaç pas denemesi de gerçekleştirdiğinin bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık 2 saat havada kalan prototip, test sonrasında daha önceden planlandığı üzere pisti birkaç defa pas geçtikten sonra iniş yaptı. Platformun piste inip çok kısa bir mesafe kattetikten sonra tekrar havalanacağı tarzda (touch and go) pas geçişini Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar önceden ifade etti. AKINCI, bir önceki deneme uçuşunda da bir pas denemesini planlı olarak gerçekleştirmişti.

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayraktar AKINCI TİHA’nın uçuş testleri sürüyor. Bayraktar AKINCI PT-2, bugün bir Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi’ni daha başarıyla tamamladı" denildi.

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