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Akıncı: ’’Gerginlik ve çatışma siyaseti istemiyoruz’’

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

11 Haziran 2019 Salı 15:10
Akıncı: ’’Gerginlik ve çatışma siyaseti istemiyoruz’’

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akıncı, "KKTC ve Türkiye’ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz" diyerek, gerginlik ve çatışma siyaseti istemediklerini kaydetti.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne’de gerçekleştirilen "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı"nın kara safhasının tamamlanmasının ardından tatbikata ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akıncı, ”Doğu Akdeniz’e son zamanlarda yaşanan gerginlikler hiç birimizin arzu ettiği bir durum değil. Bu zenginlikler hepimize ait. Eğer bu, bu şekilde yapılırsa ’KKTC ve Türkiye’ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz’ dedik. Ve şu anda bunun gerekleri yapılıyor” dedi.


Tatbikata katılan sivil ve askeri unsurları tebrik eden Akıncı, bu tür arama kurtarma tatbikatlarının meydana gelebilecek alarm durumları için önemini vurguladı.


Doğu Akdeniz’de son zamanlarda yaşanan gerginliklerin arzu etmedikleri durumlar olduğunu belirten Akıncı, "Doğu Akdeniz’deki zenginlikler hepimize ait ve bu kabul ediliyor. Ama iş tatbikata gelince, ’Bu bizim egemenlik alanımızdır’ diyen bir Rum tarafıyla karşı karşıya geliyoruz." ifadelerini kullandı.


Müzakerelerin devam ettiği dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Doğu Akdeniz konusunda birçok kez iş birliği çağrısında bulunduklarını hatırlatan Akıncı, şöyle konuştu:


"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ’iş birliği için ortak komite kuralım’ dedik. Maalesef, komite kurmaya da bu işi birlikte planlamaya da yanaşmadılar ve tek taraflı eylemlerini sürdürdüler. ’Eğer bu şekilde yapılırsa KKTC ve Türkiye’ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz’ dedik. Bunun gerekleri yapılıyor şu anda. ’Eğer siz araştırma yapıyorsanız biz de yapacağız’ dedik ve yapıyoruz. ’Eğer kazı aşamasına gelirseniz biz de o aşamaya geleceğiz, biz de kazacağız’ dedik ve şimdi o safhadayız."



"Doğu Akdeniz bir barış havzası haline gelebilir"


Akıncı, Doğu Akdeniz’e ilişkin çağrıda bulunarak, "Doğu Akdeniz bir barış gölü, barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış, uzlaşma istiyoruz ama bunları haklarımızı da koruma kararlılığı içerisinde söylüyorum. Eğer yardımlaşma, birlikte iş üretme, paylaşma konularında bir anlayış görürsek hemen biz bu eli tutmaya hazırız. Ama ne yazık ki bunun tam tersi gelişmeler oluyor. KKTC ve Türkiye’yi enerji politikalarının dışında, Doğu Akdeniz enerji denkleminin dışında tutma gayretleri var" değerlendirmesinde bulundu.


KKTC ve Türkiye’yi Doğu Akdeniz’in dışında tutma çabalarının coğrafyaya aykırı olduğunun altını çizen Akıncı, bölgenin coğrafyasında ve tarihinde Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye’nin var olmaya devam edeceğini vurguladı.


Bir gazetecinin "Bu gergin ortamda müzakerelerin tekrar başlaması söz konusu mu" sorusuna ise Akıncı, "Müzakerelerin olmamasının nedeni şimdi yaşananlar değil. Rum tarafı geçen gün ’Bu gergin ortam bitsin de müzakereler başlasın’ diye beyanat verdi. Öyle bir durum söz konusu değil. Müzakerelerin olmamasının nedeni, maalesef Rum liderlerinin Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini ve kararlara etkin katılımını kabule bir türlü yanaşmamasıdır" karşılığını verdi.


KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, uzlaşma sağlanabilmesi için iki tarafın siyasi eşitliğini içeren geçmişteki mutabakatların kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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