Akıncı dizisi konusu ve oyuncuları ile gündemde yer alıyor. İlk bölümü ile ATV ekranlarında bu akşam yayınlanan dizide hangi oyuncuların oynadağı merak kazandı. İşte Akıncı dizisi oyuncu kadrosu...

Akıncı dizisinde kimler oynuyor?

İlk bölümü ile ekranlara gelen dizinin oyuncu kadrosunu ilk kez izleyici ile buluştu. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisinin yeni tanıtımı heyecan uyandırıcı sahneleriyle dikkat çekiyor.

Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve oyuncu kadrosuyla Akıncı, ilk kez bu akşam saat 20.00'de izleyici ile buluştu.

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.