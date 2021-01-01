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Medya Akıncı dizisi ne anlatıyor? Akıncı dizisinin konusu ne?
Medya

Akıncı dizisi ne anlatıyor? Akıncı dizisinin konusu ne?

İlk bölümü ile izleyicinin ilgisini çeken Akıncı dizisi konusu merak kazandı. ATV ekranlarında merak uyandıran ilk bölümü ile yayınlanan Akıncı dizisi ne anlatıyor? Akıncı dizisinin konusu ne?

Yeniakit Publisher
2021-01-01 21:30:00 -
Akıncı dizisi ne anlatıyor? Akıncı dizisinin konusu ne?

Akıncı dizisi değişik tarzı ve konusuyla ATV ekranlarında diziseverlerle buluştu. Akıncı dizisi konusu ne?

Akıncı dizisi ne anlatıyor?

Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan Akıncı dizisinin detayları belli oldu. Modern bir halk kahramanı hikayesi olan Akıncı bu akşam ilk bölümü ile ATV'de yayınlanıyor.

Akıncı, televizyonlarda yayınlanacak ilk yerli süper kahraman dizilerinden biri olmasıyla baya merak ve heyecan uyandırıyor. Akıncı dizisi, Akıncı Fatih adında bir süper kahramanın öyküsünü anlatıyor. Kendisini "Sultanım'ın Şehri" dediği İstanbul'a adayan Akıncı Fatih, İstanbul'u korumayı amaç edinmiş bir süper kahramanın hikayesi.

Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin tanıtımında Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakterinin "Ben Akıncı Beyi Turhanoğlu Fatih. Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!" sözleri dikkati çekti. Yıldıray Şahinler ise Cevdet Emiroğlu karakteri ile ilk kez izleyiciyle buluştu ve dizinin başrollerinden birinin de İstanbul olacağını "Burası İstanbul… Kibrin kül olduğu yangının başkenti!" repliğiyle paylaşmıştı.

Akıncı dizisinde kimler oynuyor?
Akıncı dizisinde kimler oynuyor?

Medya

Akıncı dizisinde kimler oynuyor?

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