AKINCI DAVASI SANIKLARI CEZASIZ KALMADI: Jandarma Genel Komutanı'nı kaçıran ByLockçu general

ANKARA (AA) - İSMET KARAKAŞ/BARIŞ KILIÇ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere ilişkin davanın sanıklarının eylemleri cezasız kalmadı.

Bu sanıklardan eski Konya Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş, olay tarihinde görevli olduğu Konya'dan Ankara'ya gelerek dönemin Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'yi alıkoyan ekibin başındaki isimdi.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgilere göre Ermiş, sonu 47 ile biten telefon hattı üzerinden FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u 8 Kasım ile 12 Aralık 2014 arasında kullandı.

Program üzerinden 26 mesaj gönderip 55 mesaj ile bir mail alan Ermiş, 5 kez arandı, 17 kez de arama yaptı. Yer aldığı ByLock grubunda da diğer örgüt üyeleriyle iletişim sağladı.

Ayrıca Ermiş, darbenin yöneticileri olan sözde yurtta sulh konseyinin atama listesinde terfi ettirilerek "Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkanı" olarak görevlendirildi.

15 Temmuz akşamı darbecilerin talimatıyla hareket eden Ermiş, kendisine verilen görev gereği izinli olmasına rağmen askeri üniformasını giydi ve Mendi'nin Gazi Orduevinde davetli olduğu düğüne gitti.

Burada bekleyen Ermiş, düğünden ayrılan Mendi'nin aracına binerek silahını doğrulttu ve beraberindeki ekiple Jandarma Genel Komutanı'nı hazırda beklettikleri başka bir araca bindirdi. Ardından da Mendi'yi darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'ne götürdü ve hürriyetinden yoksun bırakılmasını sağladı.

Müşteki sıfatıyla savcılıkta ifade veren Galip Mendi, Ermiş'in başında bulunduğu bir grup asker tarafından kaçırılışını şöyle anlattı:

"Düğüne geldiğim arabama bindikten hemen sonra birden aracın sol arka kapısı açıldı, Konya Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş arabaya bindi. Üzerinde eğitim elbisesi ve tabancası vardı, tabanca da elindeydi. Kendisine 'Benden habersiz Konya'dan niye buraya geldin?' diye sordum. 'Akıncı kışlasında size tebliğ edilecek.' diye bana cevap verdi. Arabanın ön tarafında da emir subayım yarbay Murat Yılmaz vardı. İşin içinde başka bir iş olduğunu anladım ve kendilerine bağırarak, 'Siz eşkıya mısınız, çete misiniz?' diye bağırdım. Bunun üzerine Ermiş bana, 'Sizi de aramızda görmek istiyoruz.' dedi. Buna şiddetle karşı cevap verdim ve ben de 'Sizin gibi adamların yanında niye olayım? Allah hepinizin belasını versin.' dedim."

- Suçlamaları reddetti

Sanık Ermiş, yargılama aşamasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 27 Nisan 2018'de savunma yapan Ermiş, 15 Temmuz'da özel işlerini halletmek için Ankara'ya geldiğini ileri sürdü.

Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezinden aranarak Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının Akıncı Üssü'ne geçeceklerinin söylendiğini ileri süren Ermiş, kendisine de Mendi'yi güvenli şekilde oraya götürmesi için görev verildiğini savundu.

Akıncı Üssü'nde terörle mücadele harekatı hazırlığı yapıldığını düşündüğünü ve emir beklediğini iddia eden Ermiş, yaşananların darbe girişimi olduğunu fark ettikten sonra kullanıldığını anladığını savundu.

Ermiş, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair tespitleri de kabul etmedi.

Yargılama sonucu eski tuğgeneral Ermiş, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Mendi'yi hürriyetinden yoksun bıraktığı için 12 yıl hapse mahkum edildi.

- Sanıklara verilen cezalar

Akıncı Üssü davasında 291 sanık, en az bir kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Bunlardan 15'i asker, 4'ü sivil 19 sanık, yönetici sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bu sanıkların tamamı, 198 kişiye ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs", 22 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da toplam 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sanıklardan 46'sına müebbet hapis cezası, 19'una "anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay ile 16 yıl 8'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 41 sanığın 6 yıl 3'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezasına mahkum edildiği davada, 70 sanığın bütün suçlamalardan beraatine hükmedildi.

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari Adil Öksüz'ün bulunduğu 6 sanığın dosyası ise ayrıldı.