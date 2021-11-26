Akın Öztürk buna sevinmesin de kim sevinsin! Karamollaoğlu FETÖ'cü darbecileri umutlandırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP yandaşı Halk TV'de katıldığı bir programda büyük tepki toplayan açıklamalarda bulundu.

28 Şubat davasında ceza alan generaller hakkında konuşan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben diyorum ki helalleşme bu noktada, ordunun bu kademesini gelmiş insanların bu şekilde cezalandırılmasını, Türk ordusunun başındaki bu insanların içime sindiremiyorum. 28 Şubat'la ilgili olarak söylüyorum bunu, Bizi rencide etti. Bu noktada, böyle bir tavrın içindeyim ben, bu helalleşme manasına mı gelir, gelmez mi ayrı bir konu."

"28 Şubatçı generallerin yargılanmasını içime sindiremiyorum" diyen Karamollaoğlu'nun sözleri FETÖ'cü generalleri bile umutlandırırken Karamollaoğlu'nun yakın zamanda 15 Temmuz darbecileri için de "Orduda bu kadar rütbe almış generallerin cezaevine konulmasını içime sindiremiyorum" şeklinde bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Öte yandan "İçime sindiremiyorum" diyerek darbeci generalleri serbest bırakacağını açık açık ifade eden Karamollaoğlu'nun sözleri "Darbeci general Akın Öztürk Millet İttifakı'nın iktidara gelmesini beklemesin de ne yapsın", "Belli ki yarım kalan darbeyi tamamlamak için umutlarını Millet İttifakı'na bağladılar" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.