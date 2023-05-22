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Yaşam Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Kuşadası'na turist akını: Kruvaziyer gemileriyle binlerce turist geldi! Türkiye'yi seçtiler
Yaşam

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Kuşadası'na turist akını: Kruvaziyer gemileriyle binlerce turist geldi! Türkiye'yi seçtiler

Yeniakit Publisher
2023-05-22 15:15:00 - 2023-05-22 15:19:44
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Kuşadası'na turist akını: Kruvaziyer gemileriyle binlerce turist geldi! Türkiye'yi seçtiler

Kuşadası'na turist akını! Diğer ülkelerden vazgeçtiler Yeniden Türkiye'yi seçtiler! Turistlerin Türkiye'deki yeni rotası Kuşadası oldu. Kruvaziyer gemileriyle geldiler: Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine, kruvaziyer gemileriyle birlikte 4 bin turist geldi .

Kuşadası'na turist akını! Kruvaziyer gemileriyle geldiler!

Aydın'ın Kuşadası ilçesine dört farklı kruvaziyer gemisiyle birlikte yaklaşık 4 bin turist geldi.

Sabah saatlerinde Malta bandıralı Azmara Onward, Celectyal Crystal, MSC Splendida ve Wind Star adlı kruvaziyer gemileri, Ege Port Kuşadası Limanı'na yanaştı.

Turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi turistik yerlere katılarak bölgenin tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Diğer turistler ise Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen çarşıları gezip, esnaftan alışveriş yaptı.

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