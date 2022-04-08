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Gündem Akın akın geliyorlar! Yok böyle türbe
Gündem

Akın akın geliyorlar! Yok böyle türbe

'Evliyalar ve Sultanlar şehri' olarak da anılan Bursa'da bir evde bulunan Tezeren Dede türbesi, Ramazan ayında vatandaşların ilgi odağı oluyor. ‘Tezeren Dede’ türbesi, varislerine ait evin içinde bulunmasıyla dikkati çekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 12:14:00 -
Akın akın geliyorlar! Yok böyle türbe

Bursa'da Uludağ’ın eteklerindeki Molla Fenari Mahallesi’nde bulunan bahçeli, iki katlı bir evin birinci katında bulunan Tezeren Dede türbesi, özellikle Ramazan ayı, dini bayram ve kandillerde, şehir dışından da olmak üzere çok sayıda ziyaretçi çekiyor.

 

Türbenin bugünkü halini alması ise 20. yüzyılın başına dayanıyor. Fatih Sultan Mehmet zamanında lokman hekim olarak yaşadığına inanılan Tezeren Dede'nin türbesi, 1900'lü yılların başında bir aile tarafından yapılan evin içinde kaldı. 

Soyadı kanunuyla birlikte “Tezveren” soyadını alan ailenin üyeleri, yaklaşık 6 yıl önce boşaltılana kadar evde yaşamış.

Özellikle Ramazan ayında şehir dışından çok sayıda ziyaretçinin akınına uğrayan türbeye gelen vatandaşlar, Tezeren Dede'nin kabri başında evlenmek, iyi bir iş, bebek sahibi olmak için Allahü Teala'ya dua ediyor. 

Bazı kadınlar ise türbe içinde Kur'an-ı Kerim okuyor. Ramazan ayında türbelerini gezdiklerini ifade eden vatandaşlar Tezeren Dede’nin kabri başında da dua ettiklerini söyledi.

 

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

İslamiyetin doğduğu şehirlerde bu kadar türbe göremezsiniz ne hikmetse anadolu insanı bu tür olaylara çok çabuk kanar.

Eser

Eskiden lat, menat, uzza idi. Şimdi oruç baba, tezeren dede, dardarr dede v.s. türbeleri. Ülkemizde puttan bol birşey yok. Müşriklerden hiçbir farkları yok.
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