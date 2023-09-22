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Ekonomi Akın akın geliyorlar ama...Türkiye o kadar da ucuz ülke değil!
Ekonomi

Akın akın geliyorlar ama...Türkiye o kadar da ucuz ülke değil!

Yeniakit Publisher
2023-09-22 16:22:00 - 2023-09-22 16:22:58
Akın akın geliyorlar ama...Türkiye o kadar da ucuz ülke değil!

Türkiye'nin turizm potansiyeli turistlerin ilgisini çekmeye devam ederken tartışmalardan birisi de "Türkiye'nin yabancı turistler için ucuz bir ülke olduğu ve yoğun bir turist akınına uğradığı" Peki gerçekten Türkiye böyle bir ülke mi?

Türkiye'nin turizm potansiyeli turistlerin ilgisini çekmeye devam ederken tartışmalardan birisi de "Türkiye'nin yabancı turistler için ucuz bir ülke olduğu ve yoğun bir turist akınına uğradığı" Peki gerçekten Türkiye böyle bir ülke mi?

İspanya'nın Valensiya kentinde bu yıl 25'incisi düzenlenen ve Alman turizm endüstrisi başta olmak üzere 300'den fazla sektör uzmanının katıldığı "FVW Travel Talk Kongress" toplantılarında Türkiye turizmi de gündeme geldi.

Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, "Türkiye turizmi, son yıllarda Avrupa piyasalarında kalite ve hizmet garantisiyle öne çıkarak, fiyat odaklı rekabet yerine yeni bir yol izliyor ve bunun da meyvelerini toplamaya başladı." dedi.

"Türkiye ucuz ülke imajını artık geride bıraktı." diyen Baraner, bunun son 5 yılda turist başına ortalama harcamanın 800'den 1200 dolara çıkmasıyla açık bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

Baraner, "Anadolu kültür turları satışlarının artması ve sağlık turizmindeki yeni ivme ile en geç 2030'da 100 milyon turist, 120 milyar dolar turizm geliri hedefi gerçekleşmiş olacak. Valensiya'daki bu toplantıda da Türkiye'nin artık Avrupa'da fiyatla değil, kalite ve yüksek hizmetle rakiplerine meydan okuduğu ve bu konuda beklenmedik bir müşteri hacmine ulaştığı ve desteklendiği görülmüştür." dedi.
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Türk turizminin Avrupa'da tur operatörü ve seyahat acenteleri satışlarında oyun kurucu bir konuma geldiğini vurgulayan Baraner, Türkiye'nin turizm politikalarındaki değişikliklerin meyvelerini almaya başladığını, sektör uzmanlarına göre 2024 sezonunda Türkiye'de önemli bir artış beklendiğini ifade etti.

Schauinsland adlı tur operatörün pazarlama müdürü Adnan Eken de bu yıl Türkiye'ye 300 bin üst sınıf Alman turist getirdiklerini, 2024'te bu yıla nazaran yüzde 15-20'lik artış öngördüklerini söyledi.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Ne yanı adamlar 100 euro bozdurunca 3000 tl almıyormu karşılığında.

Putsavar

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