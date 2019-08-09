Akıma kapılan elektrik şirketi çalışanı hayatını kaybetti Elazığ’ınKeban ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Elazığ’ınKeban ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, İlçeye bağlı Gökbelen köyü Soğuksu mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketinde çalışan Murat Oruç (47), arızanedeniyle direğe çıktı. Direkte elektrik akımına kapılan Oruç, olay yerindehayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Oruç’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Oruç’un cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.