Akıllı televizyonu olanlar dikkat! Dinleniyor olabilirsiniz

Dünyada antivirüs programlarıyla bilinen Rus bilişim grubu Kaspersky'ye bağlı InfoWatch'un başkanı Natalya Kasperskaya, internet servisleri tarafından toplanan verilerle ilgili Rusya'da hiçbir düzenleme bulunmadığını söyledi. Kasperskaya, Japonya'da yaşanan nükleer çevre felaketine atıfta bulunarak "dijital Fukuşimaların(nükleer santral kazası)" kapıda olduğunu söyledi.

İzvestiya'ya bir söyleşi veren Kasperskaya, özel platformlar ve devlet kurumları tarafından toplanan kişisel verilerin kurallarla düzenlenmediğine dikkat çekerek, bu verilerin ayrımcılık amacıyla kötüye kullanılmaları riskinin söz konusu olduğunu dile getirdi.

Kasperskaya çeşitli platformların akıllı telefon ve bilgisayarlar aracılığıyla kullanıcıların internetteki her davranışını, okuduğu her makaleyi, beğendiği her paylaşımı kayıt altına aldığını, hatta akıllı televizyonların odalarda ses kaydı yaptığını söyledi.

Türkrus sitesinin aktardığına göre, Natalya Kasperskaya son olarak Rusya anayasısına göre, devletin insanların özel hayatını korumakla yükümlü olduğunu belirterek buna dijital verilerin de dahil olduğunu hatırlatıyor.