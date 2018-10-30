Akıllı telefonlarda numara nasıl engellenir?
Telefonlar özellikle de akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer almakta. Telefonumuzu her an yanımızda bulundururuz. Acil durumlarda ilk önce başvuracağımız adres cep telefonları. Bazen rahatsızlık veren kişiler de olabilir. Cep telefonunda aramasını istemediğiniz kişinin telefonunu engellemek istiyorsunuz ancak engellemenin nasıl yapıldığını bilmiyor ve merak ediyorsunuz. O halde haberimizi takip edebilirsiniz.30 Ekim 2018 Salı 17:41
Telefonlar özellikle de akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer almakta. Telefonumuzu her an yanımızda bulundururuz. Acil durumlarda ilk önce başvuracağımız adres cep telefonları. Bazen rahatsızlık veren kişiler de olabilir. Cep telefonunda aramasını istemediğiniz kişinin telefonunu engellemek istiyorsunuz ancak engellemenin nasıl yapıldığını bilmiyor ve merak ediyorsunuz. O halde haberimizi takip edebilirsiniz.
Akıllı telefonlar sayesinde istediğimiz işlemi anında yapma imkanına sahip olmaktayız. Ancak bazı can sıkıcı durumlarda söz konusu. Bazı kişiler telefon vasıtasıyla rahatsızlık verebilmekte. Hoşlanmadığınız kişiyi birkaç işlem sonunda numarasını engelleyebilirsiniz. İşte cep telefonunda numara nasıl engellenir? sorusunun cevabı…
Phone numara engelleme
Cihazınızdan Son Aramalar kısmını açın
Engellemek istediğiniz numaranın yanındaki Bilgi simgesine dokunun
En altta Bu Arayanı Engelle kısmını aktif edin
Engelleme işleminiz tamamlanır
Android numara engelleme
Cihazınızın Telefon kısmını açın.
Çağrı geçmişi simgesine dokunun.
Engellemek istediğiniz numaradan gelen bir çağrıya dokunun.
Engelle/spam bildir'e dokunun.
Engelleme işleminiz tamamlanır
phone numara engelleme
Cihazınızın Ayarlar kısmını açın.
Arama ve SMS filtreleme kısmına dokunun
Engelli Numaralar bölümünden engellemek istediğiniz numarayı bulun
Engelleme işleminiz tamamlanır
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