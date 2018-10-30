Akıllı telefonlarda numara nasıl engellenir?

Telefonlar özellikle de akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer almakta. Telefonumuzu her an yanımızda bulundururuz. Acil durumlarda ilk önce başvuracağımız adres cep telefonları. Bazen rahatsızlık veren kişiler de olabilir. Cep telefonunda aramasını istemediğiniz kişinin telefonunu engellemek istiyorsunuz ancak engellemenin nasıl yapıldığını bilmiyor ve merak ediyorsunuz. O halde haberimizi takip edebilirsiniz.

Akıllı telefonlar sayesinde istediğimiz işlemi anında yapma imkanına sahip olmaktayız. Ancak bazı can sıkıcı durumlarda söz konusu. Bazı kişiler telefon vasıtasıyla rahatsızlık verebilmekte. Hoşlanmadığınız kişiyi birkaç işlem sonunda numarasını engelleyebilirsiniz. İşte cep telefonunda numara nasıl engellenir? sorusunun cevabı…

Phone numara engelleme

Cihazınızdan Son Aramalar kısmını açın

Engellemek istediğiniz numaranın yanındaki Bilgi simgesine dokunun

En altta Bu Arayanı Engelle kısmını aktif edin

Engelleme işleminiz tamamlanır

Android numara engelleme

Cihazınızın Telefon kısmını açın.

Çağrı geçmişi simgesine dokunun.

Engellemek istediğiniz numaradan gelen bir çağrıya dokunun.

Engelle/spam bildir'e dokunun.

Engelleme işleminiz tamamlanır

phone numara engelleme

Cihazınızın Ayarlar kısmını açın.

Arama ve SMS filtreleme kısmına dokunun

Engelli Numaralar bölümünden engellemek istediğiniz numarayı bulun

Engelleme işleminiz tamamlanır