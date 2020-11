Akıllı telefon devi resmen satıldı

Çinli teknoloji devi Huawei, alt markası Honor'u 'endüstriyel teknoloji unsurlarının sürdürülemez olduğu' gerekçesiyle Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd isimli yerel bir konsarsiyuma sattığını duyurdu.

Huawei tarafından yapılan açıklamada, "Huawei Investment Holding Co. Ltd., endüstriyel teknoloji unsurlarının sürdürülemez olduğu ve tüketici işlerinin büyük baskı altında olduğu zor bir zamanda, Honor'un faaliyetlerine devam edebilmesi için Honor ticari varlıklarını bir bütün olarak satmaya karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada, satın alma işleminin Honor'un işletme faaliyetlerini etkilemeyeceği ve çalışanlarının görevlerine devam edeceği belirtildi.

Ayrıca satın alma işlemi tamamlandığında Huawei'nin herhangi bir hisseye veya yönetim yetkisine sahip olmayacağı; konsorsiyumun, Honor’un yüzde 98.6 hissesine, Shenzhen hükümetinin ise yüzde 1,4'lük hissesine sahip olacağı aktarıldı.