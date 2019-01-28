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Akıllı teknoloji geliştiren KOBİ’lere 350 milyonluk destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘İmalat Sanayisinde Dijitalleşme’ temasıyla başlatılan KOSGEB KOBİ Girişim Destek Programı'nın bütçesinin 350 milyon lira olarak belirlendiğini açıkladı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:11
Akıllı teknoloji geliştiren KOBİ’lere 350 milyonluk destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “KOSGEB bu hafta KOBİ Girişim Destek Programı’nın çağrısına çıkacak. ‘İmalat Sanayiinde Dijitalleşme’ temasıyla başlatacağımız bu programın bütçesi 350 milyon lira olarak belirlendi” dedi.

Hatay programı kapsamında çeşitli görüşmeler ve incelemelerde bulunan Bakan Varank, Antakya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Pres Makine’ye ait tesisinin açılışına katıldı. Toplam 14 milyon dolarlık bu yatırımın, KDV istisnası, vergi indirimi, faiz desteğinden faydalandığını anlatan Varank, imalat sürecinin de yüzde 100 yerli olmasının kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Yatırım yapılmıyor’a cevap

Varank, “Ülkemizde yatırım yapılmadığına dair iddialara en güzel cevabı bu girişimci kardeşlerimiz, bu tesisten zaten veriyor, tekrar kutluyoruz” dedi.

Reel sektörden beklentilerinin yatırım ve istihdam iştahını kaybetmemeleri olduğunu vurgulayan Varank, “Siz değerli sanayicilerimizin OSB’lerdeki ve endüstri bölgelerindeki yatırımlarını teşvik etmek adına önemli birtakım düzenlemeleri şu anda Bakanlığımızda yerine getiriyoruz. İnşallah yakında da kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Bir müjde de KOBİ’lere

Bir müjde vermek istediğini belirten Varank, şunları kaydetti: “KOSGEB bu hafta KOBİ Girişim Destek Programı’nın çağrısına çıkacak. ‘İmalat Sanayisinde Dijitalleşme’ temasıyla başlatacağımız bu programın bütçesi 350 milyon lira olarak belirlendi. Sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesi adına önemli fırsatlar barındıran bu programla akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ’lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız. Böylece hem teknoloji geliştiricisi KOBİ’lere hem de teknoloji kullanıcısı imalatçı KOBİ’lerin büyümesine katkı sağlayacağız.

Varank, bunların her birinin 2019 bütçesinde karşılığı olan programlar olduğunu aktardı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:11
  1. Hatay
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. Antakya Organize Sanayi Bölgesi
  4. Pres Makine
  5. KDV
  6. KOSGEB
  7. KOBİ Girişim Destek Programı
  8. İmalat Sanayisinde Dijitalleşme

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