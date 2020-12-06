Akıllı tartı Honor Scale 2 Türkiye'de! İşte fiyatı
Teknoloji üreticisi Honor, akıllı tartı Honor Scale 2'yi Türkiye'de satışa sundu. İşte fiyatı ve özellikleri...
Akıllı telefon sektörünün önemli markalarından Honor, ağırlık ölçmenin yanı sıra farklı değerleri de görüntüleyebilen akıllı tartı Honor Scale 2'yi Türkiye'de satışa sundu. Peki akıllı tartı kullanıcılara neler sunuyor? İşte Honor Scale 2'nin özellikleri ve fiyatı...
Honor Scale 2, 14 farklı ölçüm özelliğiyle geldi. Bu ölçüm özellikleri arasında ağırlık, vücut kitle endeksi, vücut yağ oranı, kalp ritmi, iç organ yağ seviyesi, iskelet kas kütlesi ve vücut yaşı yer alıyor.
Bluetooth bağlantısına sahip olan akıllı tartı, geçmiş ölçüm değerlerini de Huawei Sağlık mobil uygulaması üzerinden gösterebiliyor. Akıllı tartıda, 50'ye kadar kişinin bilgisi saklanabiliyor. Tartının üzerine çıkan kişi, tartı tarafından tanınıyor.
Honor Scale 2, metabolizma hızını ve kemik mineral içeriğini de kullanıcılara sunuyor.
Honor Scale 2'nin fiyatı
Honor Scale 2'nin satış fiyatı 229 TL olarak belirlendi. Parlak beyaz olmak üzere tek renk seçeneği bulunan akıllı tartı, online satış kanalları aracılığıyla satın alınabiliyor.