Akıllı şehir uygulamaları bu akla hizmet ediyor!

Günümüzde pek çok alanda “akıllı” ibaresi yer almaya başlamış ve bu da teknolojinin ilerleme kaydettiğini gösteren bir unsur olarak benimsenmiştir. Akıllı şehir, çok kısaca ileri düzey teknoloji ile donatılan kentleri ifade eden bir terim. Bir şehrin akıllı statüsü kazanması için öncelikle yeteri kadar enerjiye ve suya sahip olması gerekiyor.

Akıllı Şehir Uygulamaları

İşbankası blog'daki habere göre; akıllı şehir uygulamaları, hem sosyal hem fiziksel hem dijital alanlarda planlama yaparak bu planlamayı birlikte değerlendirebilmeyi amaçlar. Aynı zamanda bütünleşik yapılı hizmet sunmayı hedefleyen bu uygulama sayesinde yenilik üretme gücü artırılabilir. Daha refah ve daha yaşanabilir şehirler oluşturmak söz konusu uygulama ile mümkün hâle gelir. Sürdürülebilir bir yaşam için akıllı şehir uygulamaları yürürlüğe girer.

Akıllı Şehir (Kent) Özellikleri

Akıllı şehir özellikleri arasında güvenlik, ekonomi, yönetim, temiz enerji ve aydınlatma alanlarında akıllı sistemin uygulanması bulunur. Bunun yanı sıra tasarruf yapan binalar, trafikle ilgili geliştirilen çözümler, park alanları, toplu taşıma ile ilgili uygulamalar, acil durum ve afet yönetimi, akıllı altyapı gibi özellikler de akıllı şehir projeleri kapsamında yer alır. Tüm sistemlerin bir arada bulunduğu ve gereksinimlerin sağlandığı kentlere de akıllı kent adı verilir.

Akıllı Şehir Planlaması Nasıl Yapılır?

Hem yönetim hem operasyonlarda uzun süreli gelişim açısından kentsel planlamanın büyük bir yeri vardır. Modern kentler, dijitalleşme yöntemiyle gelişir ve bu durum göz önüne alınarak akıllı şehir planlaması yapılmalıdır. Bunun yanı sıra söz konusu şehrin gelişim yapısı dikkate alınarak akıllı şehir sistemleri kurulumu gerçekleştirilebilir.

Türkiye’deki Akıllı Şehirler

Dünya üzerinde olduğu gibi Türkiye sınırları içerisinde de bu projenin ilk örnekleri verilmeye başlanmıştır. Tam anlamıyla akıllı şehir statüsüne kavuşmasa bile bu konuda yapılan çalışmalara örnek gösterilecek iller yok değildir. Akıllı şehir projelerine yatırım yapılmaya başlanması, bu yoldaki kararlılığı doğrular nitelikte bir adım olarak yorumlanabilir.İstanbul başta olmak üzere Ankara, Kayseri, Bursa, Trabzon, Gaziantep gibi büyükşehir belediyelerine ilgili projeye yatırım yapıldığı bilinir. Bununla birlikte Türkiye’nin ilk entegre akıllı kent uygulamasının Karaman ilinde başladığı kaydedilmiştir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO