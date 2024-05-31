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Gündem Akıllı olun, gerekeni yapın! Tedbir almayan belediyelere yaptırım geliyor
Gündem

Akıllı olun, gerekeni yapın! Tedbir almayan belediyelere yaptırım geliyor

Yeniakit Publisher
2024-05-31 13:35:00 -
Akıllı olun, gerekeni yapın! Tedbir almayan belediyelere yaptırım geliyor

Meclis gündemine gelmesi beklenen sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili yasa teklifine göre tedbir almayan belediyelere yaptırım gelecek.

Meclis gündemine gelmesi beklenen sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili yasa teklifine göre tedbir almayan belediyelere yaptırım gelecek.

AK Parti kaynakları, Meclis gündemine gelmesi beklenen sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili yasa teklifiyle tedbir almayan belediyelere yaptırım geleceğini söyledi. Kaynaklar, yaptırımların arasında belediyenin ödeneğinin kesilmesinin yanı sıra belediye başkanlarına da soruşturma açılma seçeneğinin bulunacağını belirtti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya verdiği röportajında, “Elbette tartışıyoruz Nagehan Hanım, istismar eden, bu konuda hiçbir şey yapmayan belediyeler var. Bakanlıların ve valiliklerin devreye girmesi noktasında bir düzenleme olabilir” demişti. Öte yandan Güler, bütün sokak köpeklerinin toplanmayacağının altını çizerek, “Bizim amacımız sorunu doğru tespit etmek, sorunla beraber toplum sağlığımızı etkileyen, sokakların güvende olmasını engelleyen, çeteleşmiş köpeklerin toplanması, barınaklara alınıp kısırlaştırılması ve sahiplenilmesi. Saldırganlığı normalleştirilemeyen ve sahiplenme imkanı olmayan köpeklerin uyutulması” ifadelerini kullanmıştı.

“SAHİPSİZ” VEYA GÜÇTEN DÜŞMÜŞ YA DA TEHLİKE ARZ EDEN HAYVANLAR “SAHİPLENDİRİLİNCEYE KADAR” BARINAKTA YAŞAYACAK…

Türkiye gazetesinin haberine göre ise söz konusu taslakta il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların rehabilitasyonunun sağlanması ve sahiplendirilinceye kadar yaşamaları amacıyla hayvan bakımevleri kuracak. Bakımevleri maliyetinin karşılanması için belediyeler, üç yıl süreyle bütçe gelirlerinin binde 5’i oranında kaynak ayırmak zorunda olacak. Bu oran, büyükşehir belediyelerinde binde üç olarak uygulanacak.

BELEDİYE GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEZSE VALİLİKLER DEVREYE GİRECEK

Bunu yapmayan belediyelere de bazı yaptırımlar uygulanacak. Belediyelerin etkinsiz olması durumunda valilikler hizmet alımı yöntemi de uygulayarak, bakımevi kurabilecek. Masraflar belediyelerden veya il özel idarelerinden tahsil edilecek. Bu şekilde tahsil imkânı yoksa, belediyelerin İller Bankası paylarından kesinti yapılacak.
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AK Parti kaynakları “Görevini yapmayan bedelini ödeyecek. Gerekirse başkanlara görevi ihmalden soruşturma da açılır. Başıboş köpeklerden mağdur olanlar da ilgili belediyeye karşı tazminat davası açabilir” dedi.

AK PARTİ KAYNAKLARI "ÖTANAZİ" İDDİASI KONUSUNDA NE SÖYLEDİ?

Abdullah Güler’in açıklamalarına karşın Türkiye gazetesine konuşan AKP’li kaynaklar, “bir ay içinde sahiplenilmeyen köpeklere ötanazi uygulanmasından geri adım atılmayacağını” söylüyor.

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Yorumlar

Ülke yönetiliyomu idare mi ediliyo belli değil

Daha öncede cumhur başkanı genelge yayınladı kimse umursamadı yine aynısı olacak akp de çıkıp millete havale şikayet etmeye devam edecek sorunlar bitmeyecek maalesef.

Neco

Yav he he
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