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Yerel Akıllı kavşakta trafik ışığının kafası karışınca olanlar oldu!
Yerel

Akıllı kavşakta trafik ışığının kafası karışınca olanlar oldu!

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından konulan akıllı sinyalizasyon sisteminin aklı karıştı. Trafik ışığının üst kısmında kırmızı ışık yanarken, alt kısımdaki uyarıda ise yeşil yanması sürücülerin kafasını karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 17:44:00 -
Akıllı kavşakta trafik ışığının kafası karışınca olanlar oldu!

Çerkezköy'de bulunan Narin Kavşağı’nda yapılan altyapı düzenlemeleri sonrası araç trafiği alt üst olurken, trafiğe çözüm olması için geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından konulan akıllı sinyalizasyon sisteminin de aklı karıştı. Trafik Sinyalizasyonu ve Yapay Zeka Akıllı Kavşaklar Projesi çerçevesinde Narin Kavşağı'nda uygulanan ve trafik yoğunluğuna göre kırmızı, sarı ve yeşil ışıkları yakması beklenen akıllı sinyalizasyon sisteminin devreye girmesi sonrası trafiğin hafiflemesi planlanıyordu. Ancak beklenenin aksine trafik yoğunluğu artınca, vatandaşların dakikalarca beklediği kavşakta ışıklar da birbirine karıştı.

Narin Kavşağı’nda bulunan trafik ışığının alt kısmında yeşil geç ışığı yanarken, üst kısmında kırmızı dur ışığının yanmasına akıl erdiremeyen sürücüler, “Bu işte bir yanlışlık var” diyerek “Geçsek mi kalsak mı” tereddüdü yaşarken, yetkililerin artan Çerkezköy trafiği karşısında, özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan Narin Kavşağı’ndaki trafiğe çözüm üretmesi bekleniyor.

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