Akıllı hayat için Barcelona'da dev buluşma

Yılın en büyük teknoloji etkinliği olan MWC Barcelona fuarında Türkiye’den gsm operatörlerinin yanı sıra iş dünyasından temsilciler de yer alıyor. İşte üç günlük teknoloji şöleninden objektiflerimize ve ajanslara yansıyan haberler:

29 milli firma ile çıkarma yaptı

MWC Barcelona Fuarı’ında yer alan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) düzenlediği Türkiye milli iştiraki ve ikili görüşme platformunda 29 firma temsil ediliyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, küresel B2B, yani firmadan firmaya yapılan e-ticaret yarışının zirve yaptığı fuarla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “B2B, yani firmadan firmaya yapılan e-ticaret yarışında havayolu ve kargoda yeni bir model geliştirmezsek, küresel rekabette olmamız ihtimal bile değil. Olta balıkçılığı gibi bu. Onlar ağla tutarken, biz olta ile balık avlayarak rekabet edemeyiz. Ağ çağında olta balıkçılığıyla övünemeyiz. Çünkü global B2B siteleri o kadar büyüdüler ki, para tahsilatının zor olduğu ülkeye mal satan kuruma önceden ödeme yapıp, ardından tahsilat için faktoring hizmeti bile veriyorlar.”

“ioT markalar için bir iletişim fırsatı”

Avdagiç, big data (büyük veri) ile işletim gücündeki ilerlemelerin iş gücüne büyük etkisi olacak bir teknolojik devrimi tetiklediğini belirterek şu tespitlerde bulundu: “Makinalar ve robotlar, yapay zeka ile kapasitelerini hızla artırıyor. Ancak dijital devrimin, firmaları ve çalışanları nasıl etkileyeceği yeterince anlaşılabilmiş değil. Akıllı bağlantı adı verilen teknolojisi, 1957’de ilk yapay uydu Sputnik’in fırlatılmasıyla başladı, son 10 yıldır ise akıllı telefonların yükselişi ile devam ediyor. Bu kavram, reklamverenler ve markalar için ayrıca önemli. Müşteri iletişimi, reklam zekâsı, akıllı şirketler, evler, fabrikalar, ulaşım araçları ile her şey yeni bir boyut kazandı. Benzer şekilde nesnelerin interneti (ioT) markalar için bir iletişim fırsatı.”

Vodafone, 5G ile ilki başardı

Vodafone, Mobil Dünya Kongresi öncesinde Madrid ve Barselona’da ilk ticari 5G akıllı telefon denemelerini başarıyla gerçekleştirerek, 5G akıllı telefonları dünyada şebekesine bağlayan ilk operatör oldu. Yeni teknolojiye uyum ve test çalışmalarını aralıksız sürdüren Vodafone, saniyede 1.5 Gigabit (Gbps) indirme hızları sunan 5G şebekesini de Mobil Dünya Kongresi sırasında görücüye çıkaracak.

Vodafone, 2019’un ikinci yarısından itibaren birçok Avrupa şehrinde de 5G şebekesini devreye almaya hazırlanıyor. Mobil Dünya Kongresi süresince şehrin sokaklarında dolaşacak bir otomobil de, şebekenin daha şimdiden sunduğu 1,5 Gbps hızları ölçüp bildirecek. 5G alanındaki çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini belirten Vodafone Grup CTO’su Johan Wibergh, “Bu yıl Avrupa’daki bazı şehirlerde 5G’yi hayata geçirmeden önce müşteri deneyimimizi optimize etmeye odaklanıyoruz” diye konuştu.

MWC’ye Çin mührü

Daha evvel Ericsson, Nokia gibi Avrupalı dev markaların, Cisco ve Motorola gibi ABD’li şirketlerin damga vurduğu kongrede şu sıralar Çinli firmaların ağırlığı hissediliyor. Bu firmaların başında Oppo bulunuyor. Oppo, MWC’de kayıpsız 10X yakınlaştırma yeteneğine sahip üçlü kamera teknolojisiyle ön planda.

Katlanabilir telefona yoğun ilgi

Huawei de kongrede katlanabilir ekranlı Mate X modeliyle dikkat çekiyor. Akıllı telefon açık formda iken 8 inç (2480x2200 piksel) büyüklüğünde, katlandığında ise 6.6 inçlik (2480x1148 piksel) ve 6.8 inçlik (2480x892 piksel) iki farklı ekrana sahip olabiliyor. Xiaomi de 5G’li modeli Mi MIX 3 5G ile yeni amiral gemisi Mi 9’u vitrine çıkarıyor. Koreli Samsung’un Galaxy S10, S10+ ve S10e markalı telefonları ilgi odağı. LG ise G8 ThinQ ve G8S ThinQ’yu beğeniye sunuyor. Bu modeller teknoloji tutkunlarının yakın markajında.

Bol kameralı cihaz

Finli Nokia, 5 kameralı yeni amiral gemisi Nokia 9 PureView’le iddialı. Suya ve toza karşı dayanıklı cihaz 5,99 inç P-OLED ekranı, HDR10 teknolojisi ve 2.880 x 1.440, yani 2K çözünürlükle adından söz ettiriyor. Nokia 9 PureView’in ekranı ise Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunuyor. Bu arada MWC renkli etkinliklere sahne oluyor. Qualcomm’un standında bulut oyunu SoulCalibur6’nın demosu deneyimleniyor.

Türkiye damgası

Türkiye’nin gururu Turkcell, Barcelona’da dijital servisleri BiP, Fizy, TV+, Lifebox, Dergilik, Kopilot ve Yaani’yle yer alıyor. Diğer yerli oyuncular Vestel ve General Mobile da yeni akıllı telefon modellerini görücüye çıkarıyor. Netaş ise yenilikçi ürün ve servislerini tanıtıyor.