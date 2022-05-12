Akılları fikirleri ayyaşlıkta! Ezan düşmanının derdine bak sen!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, müzik ve alkol kararını algı operasyonuna çevirerek Bakan Ersoy'un açıklamalarını çarpıttı. Sözde işçi ve emekçiden yana olduklarını söyleyen Kadıgil, akşam 22:00’dan sonra alkol alamamaktan şikayet etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Mirgün Cabas’ın konuğu olarak Gain Haber’e katıldı. Kadıgil, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un canlı müzik saatiyle ilgili düzenlemeye ilişkin, "Bunun yaşam tarzına müdahale gibi algılatılması bencil ve bir o kadar sinsice. Bu üzerinde siyaset yapılacak bir konu değil. Ortak mutabakat ile çözüm bulunulması gereken bir konu." ifadelerini hedef aldı.

TİP Sözcüsü, “Asıl bencil ve sinsi olan sizsiniz. Gizli bir ajandanız var ve her şey bu ajandaya göre şekilleniyor. Ortaçağ karanlığının bu ülkede yerleşmesine 20 yıldır nasıl direniyorsak 1 yıl daha direneceğiz. Ve başaramayacaksınız” dedi.

'Hayat tarzına müdahale' diyerek çarpıttı

İmamları kesmekle tehdit ettiği paylaşımı hala hafızalardaki yerini koruyan ezan düşmanı Kadıgil, olayı 'hayat tarzına müdahale'ye getirerek, “Nuri Ersoy gibi görece daha seküler görünümlü kullanışlı bir aparat ve bunun için var. AKP’nin varlık sebebi yaşam tarzımıza müdahaledir” ifadelerini kullandı.

Alkol alamamaktan dert yandı

“Kravatlı mollalar düzeninde adım adım kafalarındaki şeriat düzenine doğru sürükleniyoruz” diyen Kadıgil, akşam 22.00'den sonra alkol alamamasından dert yanarak şunları söyledi:

Saat 22:00’dan sonra içki alamıyoruz. Bu da mı yaşam tarzına müdahale değil? Ben hiç vermediysem en az 20 önerge verdim yasaklanan tiyatro oyunları için. Mertçe çıkıp da ‘İşimize gelmedi yasakladık’ bile diyemediniz. ‘Tadilat vardı, salonu tamir ediyorduk’ gibi bahanelerin ardında sığındınız. Bu da mı yaşam tarzına müdahale değil? Kafanıza göre dağıttığınız destek fonlarından faydalanabilmek için kendilerine oto-sansür uygulamak zorunda kalan sanatçılar var. Hiçbir konuda hür fikrini beyan etmeyeceğine dair sözleşme imzalattığınız yoksa herhangi bir dizide projede yer vermediğiniz oyuncular var. Bu da mı yaşam tarzına müdahale değil! Köy okullarını kapatarak tarikat ve cemaat okullarına yurtlarına mahkum ettiğiniz çocuklar da yaşam tarzına müdahale değil mi?