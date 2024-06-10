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Gündem Akıllara Uğur Dündar’ın rezillikleri geldi! Kemalist İlber Ortaylı'dan iğrenç itiraf
Gündem

Akıllara Uğur Dündar’ın rezillikleri geldi! Kemalist İlber Ortaylı'dan iğrenç itiraf

Yeniakit Publisher
2024-06-10 16:52:00 -
Akıllara Uğur Dündar’ın rezillikleri geldi! Kemalist İlber Ortaylı'dan iğrenç itiraf

Tarihçi İlber Ortaylı Gel Dünyayı Keşfedelim-Gezgin Bir Tarihçinin Seyahat Defteri adlı kitabında ahlaksız ilişkisini ifşa etti.

Ortaylı'yı anlatan kitap röportaj şeklinde yayınlandı.

Ortaylı, “50 senelik gezgin hayatınızda, yolculuklarda büyük aşk yaşadınız mı?” sorusuna da kitap için cevap verdi.

“Yaşadım tabii. Olmaz mı? Stuttgart’ta bir kızla tanıştım. Uzun yıllar hep beraber olduk. Doris Stober isimli hassas bir insandı” sözleriyle gayr-i meşru ilişkisini açık eden Ortaylı, “Diğer Almanlara benzemiyordu. Nitekim bir ara görüşemedik ama sonra kaldığımız yerden devam ettik. Çok iyi bir insandı. Öyle oluyor. Olmaz diye bir şey yok. Aklımda bir tek Doris kaldı” ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar'ın rezillikleri akıllara geldi!

Ortaylı'nın rezaleti, Uğur Dündar'ın hakkındaki gayr-i meşru ilişki iddialarına cevap verdiği yayını gündeme getirdi. Yakın arkadaşı Metin Akpınar ile birlikte aynı kadınla gayr-i meşru ilişki yaşadığı ortaya çıkan Uğur Dündar, Ece Üner'e konuk olmuş, hakkındaki iddialara cevap verirken gençliğinde yaşadığı rezil ilişkileri tıpkı İlber Ortaylı gibi çekinmeden "mizah" yaparak anlatmıştı.

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