Gündem

Akıllara durgunluk veren olay! Kapı zilini söktü, yüzlerce hamamböceği karşısında küçük dilini yuttu

Evindeki kapının zilini söken bir kişi, yüzlerce hamamböceğiyle karşılaştı. İşte izleyenleri şoke eden o görüntüler...

Bir kişinin evindeki kapı zilini söktüğü sırada karşılaştığı manzara şaşkınlık oluşturdu. Zilin içinden yüzlerce hamamböceği çıktı. Bu anlar, ev sahibi tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.
Yayınlanan görüntüler kısa sürede viral olurken kullanıcılar arasında korkuya sebep oldu.

