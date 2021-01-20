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Yerel Akıllara durgunluk veren olay! Elektrik çarpmasında hayatını kaybeden işçi morgda canlandı!
Yerel

Akıllara durgunluk veren olay! Elektrik çarpmasında hayatını kaybeden işçi morgda canlandı!

Kastamonu'da elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden işçi, morgda yeniden canlandı. Yaşamsal fonksiyonlarının normale dönmesi için seferber olan sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen kazazedenin kurtarılamadığı bilgisini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 09:41:00 -
Akıllara durgunluk veren olay! Elektrik çarpmasında hayatını kaybeden işçi morgda canlandı!

Edinilen bilgiye göre; Tosya Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikanın elektrik tesisatını yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı.

Akıma kapılarak ağır yaralanan iki işçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçilerden Ali Acar hayatını kaybetti.

Ölen işçi Acar morga götürülürken, tekrar hayata döndü. Bunun üzerine tekrar müdahale edilmek üzere acil servise kaldırılan Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir süre sonra ikinci kez hayatını kaybetti. Diğer ağır yaralı Hasan K. ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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