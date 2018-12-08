Akıllara durgunluk veren olay! Beşiktaş-Galatasaray derbisine kan bulaştı

Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş- Galatasaray derbisine kan bulaştı. Kafasına demir çubukla vurulan bir Beşiktaş taraftarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray ile geçtiğimiz hafta oynadığımız müsabakayı bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte izleyen ve maç sonrasında çıkan kavgada saldırıya uğrayan taraftarımız Mehmet Tutulkan'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Mehmet Tutulkan'ın cenazesi bugün, Altıntepe Kılavuz Çayırı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Camiamıza başsağlığı dileriz."

1 kişi tutuklandı

Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından savcılığa sevk edilen 3 kişiden restoran sahibi Serhan A. tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Olaydan 4 saat önce kızına doğum günü sürprizi yaptı

Hayatını kaybeden Beşiktaş taraftarı Mehmet Tutulkan, yaşanan olaydan 4 saat önce kızına sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Evde ailesiyle küçük kızının doğum gününü kutlayan Tutulkan'ın olduğu son cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.