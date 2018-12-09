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Akıllara depremi getirdi! İstanbul'da deniz suyu 25 metre geri çekildi

İstanbul'un ilçelerinden Silivri'de gelgit sebebiyle deniz suyu 25 metre geriye çekildi.

09 Aralık 2018 Pazar 14:52
Akıllara depremi getirdi! İstanbul'da deniz suyu 25 metre geri çekildi

Silivri sahil şeridinde, deniz suyu kıyıdan yaklaşık 25 metre geri çekildi.

"Hoş bir görüntü oluşturuyor"

Deniz suyunun çekildiği sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çekilmenin etkisiyle deniz kıyısında küçük adacıkların oluştuğu da görüldü.

"Gelgit olayıyla alakalı"

İlçe sakini Reşat Cevizli, yaptığı açıklamada, deniz çekildiğinde akla ilk olarak deprem olma ihtimalinin geldiğini belirterek, "Tabii ki öyle bir şey yok. Tamamen doğanın vermiş olduğu ve her yıl deniz kıyılarında özellikle kıyı şeritlerinde olan gelgit olayıdır. İnsanlar korkuyor ama burada deniz çekilmesiyle beraber ortaya çıkan adacıklar hoş bir görüntü oluşturuyor" diye konuştu.

Hayrettin Karakaya ise poyraz estiği zaman denizin güneye doğru çekildiğini kaydederek, "Lodos geldiği zaman da deniz şişer. Tamamen deniz çekilmesi gelgit olayıyla alakalı bir şey" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 14:52
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