Akılalmaz olay! Oltaya el bombası takıldı

Porsuk Çayı kenarında balık tutan bir vatandaş, oltasına sert bir cisim takılması üzerine yanında bulunanlardan yardım istedi. Çevredekiler, çektikleri oltanın uç kısmında poşet içerisindeki patlamamış el bombasını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler incelemenin ardından bombayı muhafaza altına aldı.

20 yıldır çay kenarında balık tuttuğunu belirten Osman Hiçyılmaz (57), beraber balık tuttukları arkadaşının oltasına takılan poşetin içerisinden patlamamış bir el bombasının çıktığını söyledi.

Bölgede gerekli önlemleri alarak durumu polise ihbar ettiklerini dile getiren Hiçyılmaz, "Allah'tan sudan çıkardığımız bombanın pimi olta iğnesine takılmamış. Emniyet güçleri kısa sürede geldi. Her tarafı çevirdiler. İnsanların sağlığını korudular. Çok korktuk ancak hiç kimseye bir şey olmadı. Polisimiz bu olayı kısa zamanda halletti. Allah bin kere hepsinden razı olsun." diye konuştu.