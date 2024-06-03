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Dünya Akılalmaz kaza! Uçaklar havada çarpıştı
Dünya

Akılalmaz kaza! Uçaklar havada çarpıştı

Yeniakit Publisher
2024-06-03 11:34:44 - 2024-06-03 11:34:44

Portekiz’de gösteri uçuşu sırasında iki uçak havada çarpıştı. Kazaya karışan uçaklardan birinin pilotu hayatını kaybetti.

Portekiz’de, görenleri şaşırtan bir olay yaşandı.

Beja Havaalanı’nda altı uçağın katıldığı bir hava gösterisi sırasında iki uçak havada çarpıştı.

Hava gösterisi sırasında kaza geçirdiler

Portekiz Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, Beja hava gösterisinde yerel saatle 16.05'te iki uçağın hava gösterisi sırasında kaza geçirdiğini bildirmekten üzüntü duymaktadır." denildi.

1 pilot yaşamını yitirdi
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Yerel basında yer alan haberlere göre bir pilot hayatını kaybetti.

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