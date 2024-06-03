Akılalmaz kaza! Uçaklar havada çarpıştı
Portekiz’de gösteri uçuşu sırasında iki uçak havada çarpıştı. Kazaya karışan uçaklardan birinin pilotu hayatını kaybetti.
Portekiz’de, görenleri şaşırtan bir olay yaşandı.
Beja Havaalanı’nda altı uçağın katıldığı bir hava gösterisi sırasında iki uçak havada çarpıştı.
Hava gösterisi sırasında kaza geçirdiler
Portekiz Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, Beja hava gösterisinde yerel saatle 16.05'te iki uçağın hava gösterisi sırasında kaza geçirdiğini bildirmekten üzüntü duymaktadır." denildi.
1 pilot yaşamını yitirdi
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Yerel basında yer alan haberlere göre bir pilot hayatını kaybetti.