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Gündem Akılalmaz iddia! Kiracısının çıkması için tavanı delip çamaşır suyu döktü...
Gündem

Akılalmaz iddia! Kiracısının çıkması için tavanı delip çamaşır suyu döktü...

İstanbul Fatih'te bir iş yeri sahibi ile kiracısı arasında fiyat tartışması yaşandı. İddiaya göre iş yeri sahibi kiracısının çıkması için dükkanın tavanını delerek yukarıdan sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu döktü.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 17:46:00 -

Fatih Laleli'de tekstil mağazası işleten Guiaunai Roustamova, iş yeri sahibi ile bir süredir zam konusunda anlaşmazlık yaşadı.

Roustamova'nın iddiasına göre; mülk sahibi M.Ş., Haziran ayında 5 bin lira olan kira bedelini 6 bin dolar yani güncel dolar kur değeriyle yaklaşık 112 bin liraya yükseltmek istedi. M.Ş., bu kira artışının karşılayamayacağını belirten Guiaunai Roustamova'yı dükkandan çıkarabilmek için iş yerinin tavanını delip, su, yağ ve çamaşır suyu döktü.

'Tavanı delip çamaşır suyu döktü' iddiası!

Guiaunai Roustamova dükkanın da ortak kullandıkları elektrik kesilerek satış yapmasını engelledi. Roustamova dükkanı aydınlatmak için akü kullanmaya başladığı öğrenildi. Eylül ayında da mülk sahibi kendisine ait olan üst katın zeminini delerek mağazanın tavanında delikler açtı.

Mal sahibi açtığı deliklerden aşağıya ise sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu dökmeye başladı. Bu nedenle mağazada hasar oluştu, kıyafetler kullanılamaz hale geldi. Guiaunai Roustamova yaklaşık 100 bin lira zarara uğradığı öğrenildi.

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