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Yerel Akılalmaz dolandırıcılık! Bu numaraya kanmayın
Yerel

Akılalmaz dolandırıcılık! Bu numaraya kanmayın

Manisa'da bir kişiyi arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 21 bin TL dolandıran şüphelilerden biri, Adıyaman'da, diğeri ise Gaziantep'te yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 07:54:00 -
Akılalmaz dolandırıcılık! Bu numaraya kanmayın

Manisa'da yaşayan bir kişi, telefonla kendisini arayan ve kamu görevlisi olarak tanıtan kişinin halkında soruşturma açıldığını belirtip, soruşturma doğrultusunda verdiği hesaba 21 bin TL aktardığını ancak sonrasında ulaşamayınca dolandırdığını anladığını belirterek polise şikayette bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, mağdur kişiyi dolandıranların K.T. ve M.A. olduğunu saptadı. Şüphelilerden K.T.'nin Adıyaman'da, M.A.'nın ise Gaziantep'te olduğu belirlendi. Haber veirlmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.T.'yi kent merkezindeki evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A. ise Gaziantep'te yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.T., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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