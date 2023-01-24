Akıl tutulması görmek isteyenler buyurun habere! Aytun Çıray motoru fena yaktı

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, İsveç'te Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yaktığı provokatif eylemin ardından beyin yakan bir çıkış yaptı.

Geçtiğimiz seçimlerde Hollanda'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kazansın diye Türkiye'ye karşı provokatif eylemlerde bulunduğunu ileri süren Çıray, bu kez İsveç'in Erdoğan'a seçim kazandırmak için söz konusu eyleme izin verdiğini savundu.

Okuyanların ağzını açık bırakan Çıray, "Bir seçimde Hollanda AKP'ye destek vermek için ters manyel atmıştı.. Şimdi de İsveç ters manyel atıyor. Hristiyan dünyası AKP diyor. Niye?" ifadelerini kullandı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Çıray ve saz arkadaşlarının benzer söylemleri de masaya yatırıldı.

Muhalefetin, "Ahlaksız siyaset yapacağız" söylemlerini hatırlatan Karahasanoğlu, "Sizin ahlaklı siyasetiniz buysa, ahlakınız da batsın, siyasetiniz de batsın." diye konuştu.