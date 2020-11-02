Akıl almaz metro kazası balina kuyruğu kurtardı
Hollanda'da bakım için boş sefer yapan tren köprüyü aşarak balina kuyruğuna çarptı. Tren kuyrukta asılı kaldı.
Hollanda'nın De Akkers metro istasyonunda meydana gelen metro kazası korkuttu. Bakım için boş sefer yapan tren, duramayarak bariyeri aşıp 7,5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı. Tren daha sonra 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı.
Trende yolcu bulunmuyordu
Metro istasyonu yetkilileri, kaza sırasında trenin boş olduğunu ve trendeki makinistin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.
Yetkililer, kaza sonrasında balina kuyruğu heykelinin üstünde zorlukla duran treni indirebilmek için yoğun çaba harcadı. Yerel medya, trende teknik bir sorun sonucu arızalandığını ifade ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.