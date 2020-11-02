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Dünya Akıl almaz metro kazası balina kuyruğu kurtardı
Dünya

Akıl almaz metro kazası balina kuyruğu kurtardı

Hollanda'da bakım için boş sefer yapan tren köprüyü aşarak balina kuyruğuna çarptı. Tren kuyrukta asılı kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 21:46:00 -
Akıl almaz metro kazası balina kuyruğu kurtardı

Hollanda'nın De Akkers metro istasyonunda meydana gelen metro kazası korkuttu. Bakım için boş sefer yapan tren, duramayarak bariyeri aşıp 7,5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı. Tren daha sonra 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı.

Trende yolcu bulunmuyordu

Metro istasyonu yetkilileri, kaza sırasında trenin boş olduğunu ve trendeki makinistin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, kaza sonrasında balina kuyruğu heykelinin üstünde zorlukla duran treni indirebilmek için yoğun çaba harcadı. Yerel medya, trende teknik bir sorun sonucu arızalandığını ifade ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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