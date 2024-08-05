Akıl alır gibi değil! ABD ve İranlı yetkililerin gizli bir toplantıda bir araya geldiği iddia edildi

İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlediği suikast bölgede tansiyonu yükseltti.

Gelen açıklamalar durumun daha da ciddileşeceğini gösterdi.

Kuveyt gazetesi El Ceride'nin iddiasına göre tırmanan gerilimin ortasında ABD'li yetkililer gizlice İran'a giderek, "İsrail'e saldırıp Netanyahu'nun oyununa gelmeyin" diye uyarıda bulundu, İsrail Başbakanı tarafından planlanan büyük bir savaştan kaçınmak için Tahran liderlerine 'sakinlik ve uyarı' mesajı iletildi.

"NETANYAHU İRAN'I YIKMAK İSTİYOR"

2 saatlik kritik görüşmede İran'ın İsrail'e saldırması durumunda ABD'nin İsrail'in yanında yer alarak savunmasına destek olacağını belirten yetkililer büyük bir savaş istemediklerini vurguladı.

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ABD hükümeti olarak Heniyye suikastından haberlerinin olmadığını ifade eden yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kontrolden çıktığını dile getirerek, "Netanyahu, büyük bir bölgesel savaş istiyor. İran'ı yıkmak istiyor. Netanyahu'nun oyununa gelmeyin" diye uyarıda bulundu.

Görüşmede ABD heyeti iyi niyet göstergesi olarak İran'daki bazı Mossad ajanlarının listesini İran'a vererek, "Prestij için bir saldırı yapmanızı anlıyoruz. Ama büyütmeyin. Hemen bir nükleer anlaşma yaparsak Netanyahu'ya en büyük darbeyi vurursunuz" mesajını iletti.

ABD TOPYEKÜN SAVAŞ İSTEMİYOR

El Ceride'nin haberinde Biden'ın İran ile savaşmak istemediği, Netanyahu'dan hiç memnun olmadığı ve İran'ın saldırması durumunda İsrail'i savunacakları ancak topyekün savaş istemedikleri İran heyetine iletildi.

Heyet, Biden yönetiminin temel değişiklikler yapmak ve mevcut İsrail Başbakanı'nı dışlayan yeni bölgesel denklemler kurmak istediğini açıkladı.

ABD'li heyet tarafından ayrıca, "Netanyahu'nun iktidardaki varlığı kontrolden çıktıktan sonra küresel güvenliğe ve barışa hizmet etmiyor" ifadeleri vurgulandı.