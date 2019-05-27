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Akif Çamlı dualarla uğurlandı

Uzun yıllar gazetemizin spor müdürlüğ görevini yürüten Mehmet Akif Çamlı'nın cenaze namazına Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu da katıldı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:14
Akif Çamlı dualarla uğurlandı

Uzun yıllar boyunca Akit Gazetesi Spor Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Akif Çamlı ebedi aleme göçtü.

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan-ı Şerif ayında Hakk'a yürüyen Akif Çamlı sevenlerini hüzne boğdu.

Bezmialem Hastanesi'nde kalp ve böbrek yetmezliği tedavisi gören ve kısa bir süre önce safra kesesi ameliyatı olan Çamlı'nın dün sabaha karşı kalbi durdu.

Doktorların yoğun müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Çamlı, Fatih Camii'nde ikindi namazına mütakiben kılınan cenaze naması sonrası Edirnekapı'da bulunan Sakızağacı Mezarlığı'na dualarla defnedildi.

Dostları yalnız bırakmadı

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Yayın Kurulu Üyemiz Nahit Top'un da iştirak ettiği cenaze törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak, Yazar Mehmet Terzi, Sabah.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsa Tatlıcan, Akit Medya Grubu eski ve yeni çalışanları, çok sayıda gazeteci, akademisyen ve işadamı katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:14
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Ali İhsan Karahasanoğlu
  4. Mustafa Karahasanoğlu
  5. Nahit Top
  6. Ahmet Hamdi Çamlı
  7. Nuri Albayrak
  8. Mehmet Terzi
  9. İsa Tatlıcan
  10. Akit Medya Grubu

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