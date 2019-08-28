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"Akif" belgeseli için geri sayım!

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan 'Akif' belgeseli seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Konu hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, belgeselin galasına tüm halkı davet etti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:53

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ersoy'a ait dizeleri okuduğu "Akif" belgeseli ile ilgili konuştu, belgeselin galasına tüm halkı davet etti.

Türk tarihinde Mehmet Akif Ersoy’un önemine işaret eden Bülent Turan, “İstiklal Marşı ile milletimiz için ebediyete kadar sürecek bir istikameti işaret eden Akif; milli mücadelemizin bayraktarlığını yapmış, hasletlerimizi, ideallerimizi, milli ve manevi değerlerimizi mısralarında en veciz bir biçimde ortaya koymuştur. Bir milletin var olma mücadelesini anlatan Akif edebi kişiliğinin yanında istiklal ve istikbal mücadelemizi yaşayan, vatansever ve mücadeleci kimliğiyle ölümsüz eserler yazdı." dedi.

Turan sözlerin şöyle devam etti;

Tarihe düşülen önemli bir not

Mehmet Akif Belgeseli, İstiklal Şairimize olan vefamızın ve Çanakkale’mizin sahip olduğu değerlerin sağlıklı bir şekilde yaşatılmasının bir yansımasıdır. Daha önce Mehmet Akif’in, pek de bilinmeyen, nüfus kayıtlarına göre doğduğu Bayramiç’te bulunan; fakat ne yazık ki harabe konumdaki evi restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale’mizin Bayramiç ilçesinde geçen çocukluk yıllarının anlatıldığı bu belgesel filmi, tarihe düşülen önemli bir not olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özel olarak okudu

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Üstad Akif’in ‘‘Sessiz Yaşadım’’ şiirini belgesele özel olarak okuması ayrı bir heyecan kattı. Prof. Dr. Necat Birinci, Prof. Dr. Uğur Derman, Mehmet Rüyhan Soy, Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız ve Muharrem Coşkun gibi kıymetli akademisyen, tarihçi, gazeteci ve yazarlar Akif’in Çanakkale anılarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Herkesi davet etti

Belgeselin, Mehmet Akif’in çocukluğunun geçtiği bu toprakları görmek isteyenler için bir davet niteliği taşıdığını düşünüyorum. Akif’in sadece Çanakkale’deki anılarının değil, tüm ayak bastığı yerlerin günümüze kazandırılması tarihi mirasımızın bize yüklediği önemli bir sorumluluktur. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un çocukluk yılları ile hayatından kesitlerin anlatıldığı ‘’Akif’’ Belgeseli’nin galası 31 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 18.30’da Çanakkale İÇDAŞ Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Tarihe ışık tutacak bu eseri izlemeye tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz.”

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:53
  1. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan
  2. Mehmet Akif Ersoy
  3. re
  4. Akif belgeseli
  5. Sessiz Yaşadım

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