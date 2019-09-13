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AKİB'in ihracatı 8 milyar doları geçti

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Uğur, birlik üyesi ihracatçıların bu yılın ocak-ağustos döneminde yaptıkları ihracatın tutarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 artarak 8 milyar 652 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

13 Eylül 2019 Cuma 17:54
AKİB'in ihracatı 8 milyar doları geçti

Uğur, yaptığı yazılı açıklamada, üyelerinin ağustos ayında 926 milyon dolarlık dış satıma imza attıklarını belirtti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında yüzde 25,1'lik artış sağlandığına işaret eden Uğur, "İhracatçılarımızın ocak-ağustos dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14,2 artarak 8 milyar 652 milyon dolara çıktı. Yılın kalan döneminde mevsim etkisinin de azalmasıyla daha başarılı sonuçlar almayı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İhracat Ana Planı değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan "İhracat Ana Planı"na değinen Uğur, şunları kaydetti:

"AKİB olarak, Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefi olan 226,6 milyar dolara ulaşmak için azami katkıyı yapmak istiyoruz. Özellikle ihracatımızın ana pazarlarından olan Irak'ın ve yaş meyve sebze sektör ihracatının lokomotifi olan Rusya'nın hedef pazarların içinde yer alması bizim açımızdan önemli. Diğer yandan Çin ve Uzak Doğu ülkelerinin de bu hedef pazarlar arasında yer almasını hububat, bakliyat ve yaş meyve sebze ihracatçıları başta olmak üzere tüm ihracatçılarımız adına çok önemli buluyorum."

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:54
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