THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Akhisarspor’un UEFA Avrupa’daki rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Monaco'da çekilecek kurada sonucu belli oluyor. 20 Eylül’de başlayacak grup maçları, 13 Aralık’ta sona erecek. Akhisarspor kuraya 2. Torbadan katılacak. Peki Akhisarspor’un UEFA Avrupa’daki rakibi kim oldu? İşte detaylar…

31 Ağustos 2018 Cuma 10:22
Akhisarspor’un UEFA Avrupa’daki rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Monaco'da çekilecek kurada sonucu belli oluyor. 20 Eylül’de başlayacak grup maçları, 13 Aralık’ta sona erecek. Akhisarspor kuraya 2. Torbadan katılacak. Peki Akhisarspor’un UEFA Avrupa’daki rakibi kim oldu? İşte detaylar…

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid’in mutlu sona ulaştığı kupada, final 29 Mayıs 2019 tarihinde Azerbaycan’daki Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Temsilcilerimizden Akhisarspor kuraya 4. torbadan dahil olacak. Monaco’da gerçekleştilecek kura çekimindeki Akhisarspor’un yer aldığı 4. Torbadaki takımlar şunlar oldu: 4. TORBA: Rosenborg, Apollon Limassol, Vorskla Poltava, Slavia Prag, Akhisarspor, Jablonec, AEK Larnaca, Mol Vidi, Spartak Trnava, F91 Dudelange, Rangers, Sarpsborg

Bugün 14.00'da gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi Eurosport 1 ekranlarından ve UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 10:22
  1. Rosenborg
  2. Apollon Limassol
  3. Vorskla Poltava
  4. Slavia Prag
  5. Akhisarspor
  6. Jablonec
  7. AEK Larnaca
  8. Mol Vidi
  9. Spartak Trnava
  10. F91 Dudelange
  11. Rangers
  12. Sarpsborg
  13. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü MLKP'ye operasyon!
    1. Terör örgütü MLKP'ye operasyon!
    2. Bereket evin kapısını çaldı
    3. Arap turistler şoke oldu! Ceza yağdı
    4. Erdoğan müjdeyi vermişti! Zam yapılacak
    5. Kılıçdaroğlu: Deli miyim kardeşim!
    6. Adayların heyecanı dorukta son fırsat..
    7. Akhisarspor’un UEFA Avrupa’daki rakibi..
    8. İstanbul'da terör operasyonu: 8 kişi..
    9. Terörden arındırıldı... Artık petrol..
    10. Erol Bedir: İki güçlü takımın maçı..
    11. Portakal bahçesinde toprağa gömülü..
    12. Fenerbahçe'nin Avrupa’daki rakibi kim..
    13. Borsa güne yükselişle giriş yaptı
    14. Adem Ljajic Beşiktaş'ta Adem Ljajic..
    15. Batman'dan kahreden haber: 2 asker şehit
    16. Beşiktaş’ın UEFA Avrupa’daki rakibi..
    17. Netanyahu'ya şok! Şimdi de oğlu ve..
    18. Hacı Adem Hadzıć efendi hayatını..
    19. Profesör uyardı! İstanbul'un o semtini..
    20. Avrupa Birliği'nden Trump'a uyarı!..
    ABD Başkanı Trump açıkladı: İyi haberler geliyor!
    ABD Başkanı Trump açıkladı: İyi haberler geliyor!
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Acil toplandılar
    Türkiye'nin hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Acil toplandılar
    Trafik kazasında acı tesadüf! Tam dibinde öldü
    Trafik kazasında acı tesadüf! Tam dibinde öldü