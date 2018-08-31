UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Monaco'da çekilecek kurada sonucu belli oluyor. 20 Eylül’de başlayacak grup maçları, 13 Aralık’ta sona erecek. Akhisarspor kuraya 2. Torbadan katılacak. Peki Akhisarspor’un UEFA Avrupa’daki rakibi kim oldu? İşte detaylar…

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid’in mutlu sona ulaştığı kupada, final 29 Mayıs 2019 tarihinde Azerbaycan’daki Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Temsilcilerimizden Akhisarspor kuraya 4. torbadan dahil olacak. Monaco’da gerçekleştilecek kura çekimindeki Akhisarspor’un yer aldığı 4. Torbadaki takımlar şunlar oldu: 4. TORBA: Rosenborg, Apollon Limassol, Vorskla Poltava, Slavia Prag, Akhisarspor, Jablonec, AEK Larnaca, Mol Vidi, Spartak Trnava, F91 Dudelange, Rangers, Sarpsborg

Bugün 14.00'da gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi Eurosport 1 ekranlarından ve UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.