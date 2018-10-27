Akhisarspor'un sorunlu yolu

Akhisar'dan Sevilla'ya karayoluyla İzmir ve havayoluyla Münih üzerinden aktarmalı 12 saatte giden yeşil-siyahlı ekip, 6-0'lık farklı yenilgi sonrası evine moralsizliğin üzerine yaklaşık 18 saatte dönebildi. İspanya'dan sabah 07.30'da yola koyulan Akigo, gece saat 01.00'de Akhisar'a ulaşabildi. Kadrosunda Serginho, Bilal, Vrsajevic, Elvis Manu gibi önemli eksikleri olan Akhisarspor, pazartesi günü Göztepe'yle ligde oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına ara vermeden başlayacak.

'ARTIK LİGE KONSANTRE OLACAĞIZ'

Takımının morale ihtiyacı olduğunu söyleyen teknik direktör Cihat Arslan, "Geçen haftaya kadar İspanya Ligi'nde lider olan, müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan rakip karşısına Avrupa'da sakat ve cezalılar nedeniyle 15 kişi çıkmamak için 3. kaleciyi ve sakatlığı bulunan Eray ile Onurcan'ı dahil ettik.

Buna rağmen 17 kişiyle sahaya çıkabildik. Kadrosunda 35 milyon Euro değerinde futbolcular bulunan rakibin sırf sonradan oyuna aldığı stoperin bonservis değeri 14 milyon Euro. Ligde Kasımpaşa maçında iyi oynarken 12 dakika içinde 4 gol yemiştik. Sevilla önünde de ilk golü yedikten 15 saniye sonra penaltı yaptırdık. Artık lige konsantre olacağız. Göztepe önünde alacağımız galibiyet takımda çok şeyi değiştirir" dedi.