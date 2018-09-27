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Akhisarspor'un rakibi kupada hata yapmadı!

Akhisarspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Kupası maçında Avangard'ı 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:22
Akhisarspor'un rakibi kupada hata yapmadı!

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Kupası'nda karşılaştığı Avangard'ı 2-0 yendi.

Kupanın son 32 turunda Krasnodar, Trudovye Rezervy Stadı'nda Avangard ile karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Krasnodar, 9. dakikada Nikolay Markov'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Krasnodar, 65. dakikada Roman Shishkin'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:22
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