Akhisarspor'un rakibi kupada hata yapmadı!
Akhisarspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Kupası maçında Avangard'ı 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.27 Eylül 2018 Perşembe 21:22
Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Kupası'nda karşılaştığı Avangard'ı 2-0 yendi.
Kupanın son 32 turunda Krasnodar, Trudovye Rezervy Stadı'nda Avangard ile karşılaştı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Krasnodar, 9. dakikada Nikolay Markov'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Krasnodar, 65. dakikada Roman Shishkin'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.
YORUM YAZ