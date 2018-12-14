Akhisarspor'un ilk Avrupa macerası iyi geçmedi
- Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Akhisarspor, bu sezon J Grubu'nda oynadığı 6 maçta sadece 1 puan aldı- UEFA Avrupa Ligi'nde 2 farklı çalıştırıcının görev yaptığı yeşil-siyahlı ekipte 20 futbolcu forma giydi14 Aralık 2018 Cuma 12:16
İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Akhisarspor, bu sezon J Grubu'nda oynadığı 6 maçta sadece 1 puan aldı.
Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atan Akhisarspor, bu sezon ilk kez yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamadı. J Grubu'nda İspanya'dan Sevilla, Rusya'dan Krasnodar ve Belçika'dan Standard Liege ile mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, galip gelemediği 6 maçta 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Ege temsilcisi, bu maçlarda 4 gol atıp, kalesinde 14 gol gördü.
Grup aşamasında 6-0 yenildiği Sevilla karşılaşması dışında tüm maçlarını 1 farkla kaybeden Akhisarspor, Standard Liege deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği yakaladığı müsabakada rakibine 2-1 mağlup oldu. Yeşil-siyahlı ekip, kendi evinde Sevilla karşısında 2-0 mağlup duruma düşmesine rağmen 2-2 beraberliği yakaladığı maçta 87. dakikada penaltıdan kalesinde gördüğü golle rakibine 3-2 mağlup oldu. Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında ise 1-0 öne geçtiği müsabakada rakibine 2-1 yenilmekten kurtulamadı.
Son maçında dün Standard Liege'i konuk eden Akhisarspor, 0-0 berabere kaldığı müsabakayla UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek puanını elde etti.
- Teknik direktörler
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 farklı çalıştırıcının görev yaptığı yeşil-siyahlı ekipte Safet Susic'in görevden ayrılmasının ardından geçici olarak göreve gelen Cem Kavçak, Akhisar'da 1-0 mağlup oldukları Krasnodar maçında takımın başında sahaya çıktı.
Cem Kavçak'tan sonra göreve gelen Cihat Arslan da diğer 5 müsabakada görev aldı.
- 4 golde 3 oyuncunun imzası var
UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisarspor'un ilk golünü Onur Ayık, Standard Liege deplasmanında attı.
Onur Ayık'ın 2 gol kaydettiği grup maçlarında Elvis Manu ile Serginho da birer kez fileleri havalandırdı.
- En fazla forma giyenler
Yeşil-siyahlı ekipte grup maçlarında 20 futbolcu şans buldu.
Abdoulwahid Sissoko, Caner Osmanpaşa ve Onur Ayık'ın 6 maçta da mücadele ettiği Akhisarspor'da Sissoko 499, Caner Osmanpaşa ise 495 dakika sahada kaldı.
Ege temsilcisinde UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyen oyuncular şunlar:
|Futbolcu
|Maç
|Süre
|Sarı
|Kırmızı
|Gol
|Abdoulwahid Sissoko
|6
|499
|1
|-
|-
|Adrien Regattin
|5
|329
|-
|-
|-
|Avdija Vrsajevic
|4
|360
|-
|-
|-
|Aykut Çeviker
|5
|432
|-
|-
|-
|Bilal Kısa
|4
|74
|-
|-
|-
|Caner Osmanpaşa
|6
|495
|-
|-
|-
|Dany Nounkeu
|1
|90
|-
|-
|-
|Elvis Manu
|5
|262
|1
|-
|1
|Eray Ataseven
|4
|176
|-
|-
|-
|Fatih Öztürk
|2
|180
|-
|-
|-
|Güray Vural
|5
|450
|3
|-
|-
|Helder Barbosa
|5
|403
|-
|-
|-
|Josue
|5
|407
|1
|-
|-
|Kadir Keleş
|5
|266
|-
|-
|-
|Miguel Lopes
|4
|360
|1
|-
|-
|Milan Lukac
|4
|360
|1
|-
|-
|Mustafa Yumlu
|2
|172
|2
|1
|-
|Onur Ayık
|6
|195
|1
|-
|2
|Serginho
|3
|191
|2
|-
|1
|Yevgen Seleznov
|3
|232
|1
|-
|-
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