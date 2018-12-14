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Akhisarspor'un ilk Avrupa macerası iyi geçmedi

- Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Akhisarspor, bu sezon J Grubu'nda oynadığı 6 maçta sadece 1 puan aldı- UEFA Avrupa Ligi'nde 2 farklı çalıştırıcının görev yaptığı yeşil-siyahlı ekipte 20 futbolcu forma giydi

14 Aralık 2018 Cuma 12:16
Akhisarspor'un ilk Avrupa macerası iyi geçmedi


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Akhisarspor, bu sezon J Grubu'nda oynadığı 6 maçta sadece 1 puan aldı.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atan Akhisarspor, bu sezon ilk kez yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamadı. J Grubu'nda İspanya'dan Sevilla, Rusya'dan Krasnodar ve Belçika'dan Standard Liege ile mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, galip gelemediği 6 maçta 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Ege temsilcisi, bu maçlarda 4 gol atıp, kalesinde 14 gol gördü.

Grup aşamasında 6-0 yenildiği Sevilla karşılaşması dışında tüm maçlarını 1 farkla kaybeden Akhisarspor, Standard Liege deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği yakaladığı müsabakada rakibine 2-1 mağlup oldu. Yeşil-siyahlı ekip, kendi evinde Sevilla karşısında 2-0 mağlup duruma düşmesine rağmen 2-2 beraberliği yakaladığı maçta 87. dakikada penaltıdan kalesinde gördüğü golle rakibine 3-2 mağlup oldu. Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında ise 1-0 öne geçtiği müsabakada rakibine 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Son maçında dün Standard Liege'i konuk eden Akhisarspor, 0-0 berabere kaldığı müsabakayla UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek puanını elde etti.


- Teknik direktörler


UEFA Avrupa Ligi'nde 2 farklı çalıştırıcının görev yaptığı yeşil-siyahlı ekipte Safet Susic'in görevden ayrılmasının ardından geçici olarak göreve gelen Cem Kavçak, Akhisar'da 1-0 mağlup oldukları Krasnodar maçında takımın başında sahaya çıktı.

Cem Kavçak'tan sonra göreve gelen Cihat Arslan da diğer 5 müsabakada görev aldı.


- 4 golde 3 oyuncunun imzası var


UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisarspor'un ilk golünü Onur Ayık, Standard Liege deplasmanında attı.

Onur Ayık'ın 2 gol kaydettiği grup maçlarında Elvis Manu ile Serginho da birer kez fileleri havalandırdı.


- En fazla forma giyenler


Yeşil-siyahlı ekipte grup maçlarında 20 futbolcu şans buldu.

Abdoulwahid Sissoko, Caner Osmanpaşa ve Onur Ayık'ın 6 maçta da mücadele ettiği Akhisarspor'da Sissoko 499, Caner Osmanpaşa ise 495 dakika sahada kaldı.

Ege temsilcisinde UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyen oyuncular şunlar:

FutbolcuMaçSüreSarıKırmızıGol
Abdoulwahid Sissoko64991--
Adrien Regattin5329---
Avdija Vrsajevic4360---
Aykut Çeviker5432---
Bilal Kısa474---
Caner Osmanpaşa6495---
Dany Nounkeu190---
Elvis Manu52621-1
Eray Ataseven4176---
Fatih Öztürk2180---
Güray Vural54503--
Helder Barbosa5403---
Josue54071--
Kadir Keleş5266---
Miguel Lopes43601--
Milan Lukac43601--
Mustafa Yumlu217221-
Onur Ayık61951-2
Serginho31912-1
Yevgen Seleznov32321--

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:16
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