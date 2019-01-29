Akhisarspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Akhisarspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları29 Ocak 2019 Salı 19:27
MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Akhisarspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma ve koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaptı.
Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Dany Nounkeu, Bilal Kısa ve Eray Ataseven, çalışmada yer almadı.
Sakatlığı geçen Kadir Keleş ise takımla çalışmalara başladı.
Yeşil-siyahlı ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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