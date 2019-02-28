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Akhisarspor’da kaleci Fatih Öztürk, kadro dışı kaldı

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisarspor, tecrübeli file bekçisi 32 yaşındaki Fatih Öztürk’ü kadro dışı bıraktı.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:36
Akhisarspor’da kaleci Fatih Öztürk, kadro dışı kaldı

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisarspor, tecrübeli file bekçisi 32 yaşındaki Fatih Öztürk’ü kadro dışı bıraktı.


Geçen hafta Spor Toto Süper Ligin 23’üncü haftasında Galatasaray maçı öncesi ağrıları olduğu için maça çıkamayacağını bildiren ve maçın kadrosundan çıkarılan kaleci Fatih Öztürk’ün Akhisarspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldığı ve U21 takımı ile idmanlara başladığı öğrenildi.


U21 idmanı öncesi konuşan Fatih Öztürk, “Kadro dışı bırakıldığım bildirildi. Galatasaray yönetimi ile çocuğumun üzerine yemin ederim hiçbir görüşme yapmadım. Ben Akhisarspor camiası ile bugünlere geldim ve hiçbir hainlik peşinde olmadım. Terimin son damlasına kadar da savaştım. Ancak anlamadığım hadiseler oldu. Galatasaray maçından önce ağrılarım yükseldi ve çıkamayacağımı bildirdim sonra da bana karşı bir tavır alındı. Anlamış değilim. Galatasaray maçında kaleci Milan Lukac’ın yaptığı hatayı ben yapmış olsaydım belki bugün tüm suçlu ben olacaktım. Kadro dışı bırakıldım, bugün de alt yapı ile idmanlara çıkacağım” dedi.


Tecrübeli file bekçisi Akhisar Karabulut Tesislerinde saat 16.00’da başlayan U21 idmanına katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:36
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