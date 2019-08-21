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Akhisarspor’da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 1.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:04
Akhisarspor’da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig’de mücadele veren Akhisarspor, ligin ikinci haftasında deplasmanda konuk olacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.


Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil-siyahlı futbolcular düz koşu, pas çalışması ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, taraftardan devamlı destek istediğini kaydetti. Ligin çok sürprizlerle başladığını ifade eden Altıparmak, "Her yaptığın işin ilki zordur. Biz yeni bir takımız, geçen sezon kadroda oynayan 5 kişi yeni gelen 6 kişiyle başladık maça. Ligde gördüğünüz gibi ’favori’ diye bir şey yok. Bu lig böyle ne yazık ki. Bu ligde mücadele etmezsen, koşmasan puan alamıyorsun. Çok sürprizlerle başladı. Kağıt üzerinde garanti takımlar vardı ama o takımlar puan kaybetti. Bu 2-3 haftalık süreç hep geçiş dönemleridir. Takımların birbirini tanıma anlamında. Bu süreçleri puan kaybetmeden kapatmak çok önemli. Bizim için de kendi sahamızda ilk maçımızdı. Çok takımda çalıştım ama Akhisar taraftarına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Maçın sonuna kadar bizi inanılmaz desteklediler. Bu galibiyeti onlara armağan ettik. İnşallah biz bunu artırarak devam ettireceğiz, taraftar sayısını artıracağız. Galibiyet serilerini taraftarımıza alıştıracağız" diye konuştu.



"Tecrübemizle kazanmak istiyoruz"


Hedefimiz olan şampiyonluğa da hep beraber ulaşacağız. Onlar bizi her maç desteklesinler bizde onların desteğini sahada göstereceğiz. Maçın içinde çok iyi yaptığımız işler oldu ama yapamadıklarımız da vardı. Bunlar üzerinde çok çalışacağız. Bazı oyuncular istediğimiz şeyi bazen veremeyebilir. İlk maçın tek önemli şeyi vardı kazanmaktı. 1. dakikadan 90. dakikaya kadar çok isteyen çok arzulayan bir takım vardı. Bu bizi çok mutlu etti. Biz daha fazla çalışacağız inşallah Bursaspor maçı da 3 puanlık maçlarımızdan biri olacak. Orada güzel oyunumuzu oynayarak 3 puanımızı alırız. Bursaspor’un ilk maçını da seyrettik. 10 kişi kalmalarına rağmen 60-65 dakikaya kadar 1-1’i yakaladılar. Onların da çok tecrübeli oyuncuları var. Genç oyuncuları, milli takımlarda oynamış iyi bir kadroları var. Biz inşallah tecrübemizle, mücadelemizle 3 puanı alıp şehrimize geri dönmek istiyoruz" dedi.


Öte yandan Adanaspor maçında ayağına aldığı darbeden kaynaklı ağrıları olan Elmar Bjarnason antrenmanda yer almadı. Hafif ağrıları olan Edin Cocolic ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:04
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