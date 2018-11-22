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Akhisarspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

- Teknik direktör Cihat Arslan: "Bursaspor maçını önemli görüyoruz. Muhakkak onlar için de önemli, eksiklerimize rağmen kazanmak istiyoruz"

22 Kasım 2018 Perşembe 16:36
Akhisarspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Bursaspor'u konuk edecek Akhisarspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-siyahlılar, çabukluk ve direnç çalışmalarının ardından taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Bilal Kısa antrenmanda yer almazken, Yevgen Seleznov dizindeki ağrıya rağmen çalışmaya katıldı. Seleznov'un Bursaspor karşılaşmasında oynayıp oynamayacağının maç günü belli olacağı kaydedildi.


- "Eksiklerimize rağmen kazanmak istiyoruz "


Teknik direktör Cihat Arslan, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Antalyaspor maçında alınan üç puanla moral bulduklarını ve ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Hafta sonu güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını aktaran Arslan, "Öncelikle bizi zorlu bir karşılaşma bekliyor. Hazırlıklarımızı en ciddi şekilde sürdürüyoruz. Bursaspor maçını önemli görüyoruz. Muhakkak onlar için de önemli, eksiklerimize rağmen kazanmak istiyoruz." diye konuştu.


- "Ahmet Çalık ile görüşmem olmadı"


Cihat Arslan, basında Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık'la transfer görüşmeleri yaptığı yönünde haberlerin yer aldığının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Görüşme haberi, benim dışımdaki bir olay. Biz şu anda transfere kapalıyız. Elimizde maalesef alternatifi çok dar bir kadro var ama şu anda tamamen kadromuza odaklandık, elimizde var olanlarla mücadele ediyoruz. Transfer önceliğimiz değil. Elimdeki kadroyla en iyi puanları yakalamaya çalışıyoruz. Şu an transfer gibi bir arayışımız yok. O haberler de benim dışımda, çünkü ben öyle bir görüşme yapmadım. Muhtemelen yakıştırma olabilir, çünkü o mevkilerde bizim eksiklerimiz var. Ahmet Çalık çok değerli bir oyuncu ama benim kendisiyle bir görüşmem olmadı."

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 16:36
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